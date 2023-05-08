Калініна втратила статус першої ракетки України: хто її замінив

Марта Костюк – найсильніша українська тенісистка в класифікації WTA. 20-річна киянка набрала 1190 рейтингових очок і йде 40-ю в заліку професіоналок.

У порівнянні з попереднім рейтингом, молода українка втратила чотири позиції. Утім, її конкурентка в боротьбі за статус першої ракетки України погіршила становище на 13 сходинок. Тепер Калініна йде на 47-му місці.

До першої сотні класифікації потрапили ще дві українки. Досвідчена Леся Цуренко піднялася вгору на 9 позицій. Нині вона посідає 68-ме місце (819 очок). Натомість Катерина Байндль іде на 81-й позиції (748). У другій же сотні Даяна Ястремська та Дарія Снігур втратили місця.

Найбільшого прогресу за звітний період досягла екс-третя ракетка світу Еліна Світоліна. Вона зробила ривок із-за меж топ-1000 на понад півтисячі позицій. Зараз українка йде на 540-й сходинці. Світоліна набрала 77 очок.

У топ-трійці тенісисток планети змін не відбулося. Лідером рейтингу залишилася Іга Свьонтек. Полька програла білорусці Аріні Сабалєнці фінал Madrid Open, але тримає ту на солідній відстані в класифікації. Третя ж позиція у Джессіки Пегули зі США.