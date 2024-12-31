Калініна у виснажливому поєдинку вибила росіянку з турніру в Брісбені

WTA 500 Брісбен, Одиночний розряд, Друге коло

Ангеліна Калінін – Діана Шнайдер – 6:3, 4:6, 6:1

Калініна, яка в рейтингу WTA перебуває на 55-й сходинці, зустрічалась з 13-ю ракеткою світу. Це був перший очний матч тенісисток.

Українка важко взяла перший сет, поступаючись на початку зустрічі. Вирішальними стали два виграні гейми на подачі суперниці. У другому – росіянка перехопила ініціативу. Вона одразу повела в рахунку – 4:0 та впевнено завершила партію на свою користь.

Проте у вирішальній, третій, партії вже Калініна вела гру. Стартувавши з трьох виграних геймів поспіль, вона впевнено довела поєдинок до перемоги. Гра тривала 1 годину 50 хвилин.

Для 27-річної українки це перша перемога над представницею топ-20 рейтингу WTA із травня 2024 року. Тоді у Страсбурзі вона здолала Маркету Вондроушову із Чехії, яка на той момент посідала 6-ту позицію.

У наступному раунді Калініна може натрапити на іншу українку, Марту Костюк – у разі її перемоги над китаянкою Юань Юе.