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Калініна вибила господарку кортів на старті турніру в Руані

Фото: Ангеліна Калініна вийшла в друге коло змагань (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Ангеліна Калініна в двох сетах розібралася з француженкою Алізе Корне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Open Capfinances Rouen Metropole, 1-й раунд

Калініна – Корне – 2:0 (6:4, 7:5)

 

Дебют зустрічі краще вдався Корне. З двома брейками проти одного в Калініної до середини партії повела з рахунком 4:1. Утім, українка далі спромоглася організувати фантастичний камбек.

Калініна взяла п'ять (!) геймів поспіль і закрила сет за 52 хвилини. Зокрема, вона набрала два пункти на подачах Корне. У фінальному ж геймі українська тенісистка реалізувала сетбол із третьої спроби.

Натомість друга партія стала сетом брейків. Із дванадцяти геймів аж дев'ять закінчилися здобутими очками тієї тенісистки, яка приймала подачі. У такій своєрідній перестрілці сильнішою виявилася Калініна. Її брейкове "слово" було останнім, після якого українка дотиснула Корне на своїй подачі.

У наступному колі Калініна зустрінеться з переможницею протистояння італійки Тревізан і японки Осаки. Вони зіграють 17 квітня. Призовий фонд турніру в Руані склав 267 тисяч доларів.

До слова, раніше Зіннер очолив список найоплачуваніших тенісистів у першому кварталі.

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