Каліфорнію накрив буревій, знеструмлено майже 600 тисяч будинків

У Каліфорнії, на південно-західному узбережжі США, 560 тисяч будинків залишилися знеструмленими через шторм і зливи, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як зазначає видання, у північній Каліфорнії через проливні зливи та руйнівний вітер вранці в неділю, 8 січня, знеструмлено понад 560 000 будинків. Внаслідок погіршення погодних умов загинули щонайменше 6 осіб, у тому числі малюк, на якого впала секвоя і розчавила будинок на колесах.
Тим часом американські синоптики фіксують наближення ще одного "атмосферного потоку" вологого тропічного повітря, який накриє Каліфорнію в понеділок дощем, можливий сніг у горах.
"Сильні дощі, які тривають з кінця грудня, можуть призвести до рекордно високого зростання рівня води в річках і спричинити повені на більшій частині Центральної Каліфорнії", - попереджають місцеві метеорологи.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що погода в Україні в перші дні січня радує аномальним теплом та відсутністю опадів. Однак незабаром розпочнеться нова хвиля похолодання й синоптики прогнозують сильні морози, а також снігопади.
До речі, раніше ми розповідали про те, що друга половина січня може стати найхолоднішим періодом зими.
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