Каліфорнію накрив буревій, знеструмлено майже 600 тисяч будинків

У Каліфорнії, на південно-західному узбережжі США, 560 тисяч будинків залишилися знеструмленими через шторм і зливи, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначає видання, у північній Каліфорнії через проливні зливи та руйнівний вітер вранці в неділю, 8 січня, знеструмлено понад 560 000 будинків. Внаслідок погіршення погодних умов загинули щонайменше 6 осіб, у тому числі малюк, на якого впала секвоя і розчавила будинок на колесах.

Тим часом американські синоптики фіксують наближення ще одного "атмосферного потоку" вологого тропічного повітря, який накриє Каліфорнію в понеділок дощем, можливий сніг у горах.

"Сильні дощі, які тривають з кінця грудня, можуть призвести до рекордно високого зростання рівня води в річках і спричинити повені на більшій частині Центральної Каліфорнії", - попереджають місцеві метеорологи.