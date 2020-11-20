В Калифорнии ввели комендантский час

Губернатор Калифорнии (США) Гэвин Ньюсом заявил, что в штате с субботы, 21 ноября, вводят комендантский час. Он будет действовать в течение месяца с 22 часов до 5 часов следующего дня.

Об этом Гэвин Ньюсом сообщил на своей странице в Twitter.

"Из-за увеличения количества случаев COVID-19 Калифорния вводит ограниченный комендантский час", - написал он.

По словам Ньюсома, во время комендантского часа будут запрещены любые виды деятельности, не имеющие стратегического для государства веса, а также собрания граждан. Его введут в 41 округе, которые входят в "фиолетовую" зону ограничений, где проживает почти 94% населения штата.

В целом в Калифорнии проживает около 40 миллионов человек.

Напомним, ранее в США ряд штатов рассматривали возможность усилить карантинные ограничения. Это связано с увеличением количества новых случаев заражений коронавирусной инфекцией.

Также РБК-Украина писало, что в Соединенных Штатах Америки разрешили применять в домашних условиях первые наборы для теста на коронавирус.