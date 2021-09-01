UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Калифорнии из-за риска пожаров закрыли все национальные парки

Автор: Анна Полисученко

В Калифорнии из-за риска пожаров закрыли все национальные парки. Ограничение будет действовать с 23:59 31 августа по 23:59 17 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на лесную службу Тихоокеанского юго-западного региона.

"Мы приняли трудное решение временно закрыть все национальные леса в Калифорнии, чтобы лучше обеспечить общественную и пожарную безопасность из-за чрезвычайных условий", - сообщили в службе.

В документе объяснили, что закрытие парков для посетителей потенциально уменьшит появление новых пожаров и риск уничтожения лесных массивов, а также имущества граждан. Также указывается, что погодные условия не позволяют делать утешительные прогнозы относительно отсутствия рисков возникновения новых пожаров.

Читайте РБК-Украина в Google News
КалифорнияПожар