ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Каліфорнії в результаті стрільби загинули п'ятеро людей

Новини » Суспільство     17.11.2019 - 03:49
У Каліфорнії в результаті стрільби загинули п'ятеро людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Троє із загиблих - діти

У Каліфорнії (США) сталася стрілянина в приватному будинку в Сан Дієго, в результаті якої загинули п'ятеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The San Diego Union-Tribune.

Зазначається, що серед загиблих троє дітей. Ще одна дитина поранена.

Трирічного хлопчика, 29-річну жінку та 31-річного чоловіка знайшли мертвими всередині будинку. Хлопчиків п’яти і дев’яти років доставили в лікарню, але врятувати їх не вдалося. 11-річного хлопчика також госпіталізували, він переніс операцію.

Правоохоронці повідомляють, що стрільцем, ймовірно, був один із загиблих членів сім'ї. Поліція не уточнила, хто саме, зазначивши, що продовжується розслідування.

Раніше повідомлялося, що у американському штаті Нью-Джерсі сталася стрілянина на шкільному футбольному матчі, в результаті чого постраждали дві людини.

РБК-Україна писало, що у четвер,14 листопада, у місті Санта-Кларита, в американському штаті Каліфорнія, невідомий відкрив стрілянину в школі. В результаті стрілянини отримали поранення щонайменше сім осіб. Одна з постраждалих померла в лікарні.

Стрілянина у каліфорнійській школі: названа кількість жертв У Каліфорнії затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в школі
Новини України КалифорнияСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся