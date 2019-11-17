У Каліфорнії в результаті стрільби загинули п'ятеро людей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Троє із загиблих - діти

У Каліфорнії (США) сталася стрілянина в приватному будинку в Сан Дієго, в результаті якої загинули п'ятеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The San Diego Union-Tribune.

Зазначається, що серед загиблих троє дітей. Ще одна дитина поранена.

Трирічного хлопчика, 29-річну жінку та 31-річного чоловіка знайшли мертвими всередині будинку. Хлопчиків п’яти і дев’яти років доставили в лікарню, але врятувати їх не вдалося. 11-річного хлопчика також госпіталізували, він переніс операцію.

Правоохоронці повідомляють, що стрільцем, ймовірно, був один із загиблих членів сім'ї. Поліція не уточнила, хто саме, зазначивши, що продовжується розслідування.

Раніше повідомлялося, що у американському штаті Нью-Джерсі сталася стрілянина на шкільному футбольному матчі, в результаті чого постраждали дві людини.

РБК-Україна писало, що у четвер,14 листопада, у місті Санта-Кларита, в американському штаті Каліфорнія, невідомий відкрив стрілянину в школі. В результаті стрілянини отримали поранення щонайменше сім осіб. Одна з постраждалих померла в лікарні.