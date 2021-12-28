В Калифорнии разбился пассажирский самолет, никто не выжил

По данным департамента шерифа округа Сан-Диего, самолет Learjet должен был приземлиться на местном аэродроме, когда он потерпел крушение.

"Самолет должен был приземлиться на поле Гиллеспи в Эль Каджоне. На данный момент у нас нет информации о том, откуда прилетел самолет и сколько человек было на борту". Пожарным не удалось обнаружить выживших на месте крушения", - сообщили в департаменте шерифа.

Медицинский эксперт проведет расследование и установит личности жертв после того, как члены семьи будут оповещены.

Издание отмечает, что за час до авиакатастрофы видимость вблизи аэропорта упала и пилоту необходимо было следовать правилам полетов по приборам.

Федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте были уведомлены и будут заниматься расследованием авиакатастрофы.