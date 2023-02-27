У Каланчаку окупанти перетворили лікарню на військовий госпіталь: зараз там 150 поранених

Російські окупаційні війська продовжують зазначати величезних втрат. Тому, для надання медичної допомоги своїм військовослужбовцям, активно використовують місцеву інфраструктуру на тимчасово захоплених територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Так, в населеному пункті Каланчак Херсонської області на базі місцевої лікарні ворог облаштував військовий шпиталь. Туди вже привезли близько 150 поранених військовослужбовців Збройних сил РФ. За наявною інформацією, медичний персонал винятково росіяни.

Відомо, що громадянам України, які проживають у Каланчаках, у наданні медичної допомоги у зазначеному закладі відмовляють.