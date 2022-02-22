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В какой валюте украинцы хранят сбережения. И в каких банках

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Украина, Вторник 22 февраля 2022 06:51
В какой валюте украинцы хранят сбережения. И в каких банках Фото: сбережения в банках составляют на 1 января 2022 года 675,6 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В начале 2022 года украинцы хранили в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц 675,6 млрд гривен. Несмотря на очень низкие ставки, 37% вкладов были в иностранной валюте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Валюта вкладов и процентные ставки

По данным НБУ, на 1 января 2022 года в 70 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 49,8 млн вкладов. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в фонд.

Большинство вкладов было в гривне: 42,8 млн вкладов на 422,8 млрд гривен. В валюте было 6,99 млн вкладов на сумму 252,8 млрд гривен.

При этом процентные ставки по депозитам существенно отличаются. Если в декабре 2021 года банки платили по гривневым вкладам в среднем 7,2% годовых. То по валютным депозитам банки давали всего 0,6% годовых.

Рейтинг банков по вкладам

По данным НБУ, больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 263,6 млрд гривен. Количество вкладчиков - 23 млн 194 тысячи.

Далее идут банки иностранных банковских групп - Альфа-банк - 50,5 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 590 тысяч, Райффайзен Банк 48,8 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 767 тысяч, частный Универсал Банк -32,4 млрд гривен, количество вкладчиков - 5 млн 38 тысяч.

На пятом месте - частный ПУМБ - 36,9 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 500 тысяч.

В какой валюте украинцы хранят сбережения. И в каких банках

Напомним, по состоянию на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 6 685 действующих структурных подразделений банков. За год их число сократилось на 449 (на 6,3%). Больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (1 602) и ПриватБанке (1 497). Однако эти два банка продолжают активно сокращать свою сеть (Ощадбанк - 235, на ПриватБанк - на 220).

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