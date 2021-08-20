На какой срок можно оформить ОСАГО

Благодаря появлению возможности оформления электронных страховых полисов задачи автовладельцев существенно упростились. Теперь нет необходимости регулярно посещать страховую компанию и тратить время на приобретение новой страховки после того, как действие имеющейся закончилось. Но срок действия полисов все еще ограничен, а, значит, страховку все равно необходимо будет обновить. Как часто следует это делать?

Действие полиса ОСАГО рассчитано на год. Именно тот срок, как правило, подразумевается при оформлении страховки. Но в некоторых случаях он может быть изменен. На какой срок можно оформить автогражданку?

Минимальный период действия автоцивилки составляет 15 суток, но купить такой полис могут лишь некоторые категории граждан, в числе которых:

водители ТС, зарегистрированных в другом государстве, но временно находящихся в Украине;

автовладельцы, которые еще не зарегистрировали свое ТС или оформили временную регистрацию (в этом случае можно застраховать авто на 15 дней, а после постановки авто на учет - оформить ОСАГО на 12 месяцев).

Еще один вариант сокращенного срока действия ОСАГО - 6 месяцев. Такой полис можно купить в ситуациях, когда авто используется временно.

Сколько стоит сокращенная автоцивилка? Расчет стоимости ОСАГО при минимальных сроках действия проводится по тем же параметрам, что и полного годового полиса.

Важно помнить: действие договора начинается на следующий день после его заключения, а прекращается - ровно в полночь указанной в документе даты.

Еще одно отступление от общих правил - страхование автомобилей, используемых в коммерческих целях, например, для пассажирских перевозок. В этом случае действие договора будет прекращено в день официального планового техосмотра.

Можно ли расторгнуть договор страхования ОСАГО досрочно?

Иногда автовладельцы хотят прекратить действие договора автострахования. Возможно ли это? Да, но при соблюдении некоторых условий:

· при предоставлении запроса в письменном виде за месяц до даты, обозначенной в договоре как дата окончания срока действия, а также - предоставлении оригинала полиса;

· при уничтожении ТС или переходе его во владение другим хозяином не по воле бывшего автовладельца.

Только при этих условиях автогражданка может быть аннулирована и договор расторгнут. При отсутствии выплат по данному полису владелец авто получает часть страхового платежа. Если расторжение договора было инициировано страховщиком платеж будет возвращен в полном размере.

Может ли договор быть расторгнутым самим страховщиком? Условиями договора предусмотрена сумма, которая объединяет выплаты по компенсации ущерба имуществу и здоровью. При превышении агрегатной суммы страховой договор может быть расторгнут по инициативе страховщика, о чем он обязан уведомить страхователя не менее чем за сутки. Полис считается действительным еще 10 суток после получения уведомления.

Еще один случай, когда ОСАГО может быть аннулирован - ликвидация страховой компании. При условии установления правопреемника договор будет сохранен. В случае, когда ликвидация была инициирована страховщиком, обязанности передаются ликвидационной комиссии. Именно для избежания подобных случаев следует внимательно отнестись к выбору страховой компании.

Что еще стоит знать о договоре ОСАГО и его действии? При смене владельца транспортного средства договор продолжает действовать и полис остается актуальным. При отчуждении автомобиля все права и обязанности передаются новому владельцу вместе с полисом. При смерти владельца автомобиля полис переходит в порядке наследования вместе с ТС.

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