Какой нужен стаж для выхода на пенсию в 60 лет: разъяснение ПФУ
Пенсия по возрасту в Украине назначается при наличии у граждан необходимого страхового стажа после достижения возраста 60, или 63, или 65 лет. В 2022 году для выхода на пенсию в 60 лет нужен стаж 29 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
"Продолжительность необходимого страхового стажа определяется на дату достижения соответствующего возраста. Таким образом, продолжая работать, человек может получить необходимый страховой стаж и выйти на пенсию", - говорится в сообщении.
Право на назначение пенсии по возрасту имеют те, кому в 2022 году исполнилось:
- 60 лет - при наличии не менее 29 лет страхового стажа,
- 63 года - при наличии 22 лет страхового стажа,
- 65 лет - при наличии не менее 15 лет страхового стажа.
Напомним, по условиям пенсионной реформы 2011 года, страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию, постепенно увеличивается. С 2028 года это будет 35 лет.
Лица, которые достигли возраста 60 лет в 2022 году, имеют право на назначение пенсии по возрасту при наличии страхового стажа не менее 29 лет. Стаж постепенно увеличивается по условиям пенсионной реформы.