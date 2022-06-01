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Какой будет погода в июне: прогноз Укргидрометцентра на первый месяц лета

Фото: в июне 2022 года в Украине будет теплее, чем обычно (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В июне 2022 года средняя месячная температура воздуха прогнозируется 18-23 градусов тепла (в горных районах 15-19 градусов). Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм), что в пределах месячной нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, средняя месячная температура воздуха в июне составляет 17-22 градусов тепла, в горных районах 11-18 тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха - 0-9 градусов тепла, в Карпатах, горах Крыма, северных, северо-западных и восточных областях местами 0,3-3 градусов мороза, на высокогорье Карпат до 5 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 32-38 градусов тепла, в южных и восточных областях местами 39-39,8 градусов тепла, в Карпатах и горах Крыма 25-33 градусов тепла.

Средняя месячная количество осадков составляет 39-93 мм, в Карпатах 101-184 мм, в Крыму местами 28-37 мм.

"В июне активизируется грозовая деятельность, чаще наблюдаются град, шквалы", - отмечают синоптики.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве через 15 градусов в сторону повышения произошел 25 мая, что знаменует начало метеорологического лета. Метеорологическая весна началась 6 февраля и продолжалась 108 дней. Она оказалась больше чем на месяц продолжительнее климатической нормы.

Нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на две недели позже среднемноголетних показателей. Раньше всего за 141 год наблюдений оно началось в 1996 году - 22 апреля, а позднее всего, в 1990 и 2001 годах - 7 июня.

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