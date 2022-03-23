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Какова ситуация в финансовой сфере Украины после четырех недель войны: отчет НБУ

Новина українською →
Украина, Среда 23 марта 2022 17:33
Какова ситуация в финансовой сфере Украины после четырех недель войны: отчет НБУ Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Финансовая система Украины успешно прошла невероятный "краш-тест", остается устойчивой и ликвидной. НБУ продолжает принимать решения для поддержания стабильности банковской системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НБУ Кирилла Шевченко в Facebook.

Как отметил Шевченко, сегодня усилия сосредоточены на нескольких направлениях.

Во-первых, это бесперебойная работа банковской системы.

В целом по всей Украине работают около 70% отделений системно важных банков. Есть проблемы с обеспечением работы в Харькове, Чернигове, Херсоне и соответствующих областях, где идут бои. Однако даже там в сверхсложных условиях работают несколько отделений банков

Перебоев в работе СЭП нет. Она работает в режиме 23/7, без выходных.

Сохраняется тренд увеличения остатков средств клиентов в банковской системе: по состоянию на 22 марта +28,5 млрд грн в эквиваленте (по средствам юридических и физических лиц во всех валютах) по сравнению с началом войны 24 февраля.

Во-вторых, это усилия, направленные на восстановление экономики, прежде всего для помощи в проведении нынешних весенне-полевых работ.

Наращивание кредитования уже сегодня является крайне необходимым для поддержания экономики Украины, прежде всего сельхозтоваропроизводителей. Правительство постановлением по обеспечению кредитной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям предусмотрело соответствующие меры финансовой государственной поддержки аграриям во время посевной.

В-третьих, антикризисные меры.

НБУ продолжает принимать решения для поддержания стабильности банковской системы, обеспечение надлежащей работы банков, прав и интересов клиентов банков, минимизации негативного влияния последствий войны.

Среди недавних решений -у величение ежедневного лимита на снятие наличных в Украине со счетов в иностранной валюте с 30 тыс. грн до 100 тыс. грн (в эквиваленте). В то же время уточнено, что этот лимит также распространяется на снятие валюты за рубежом со счетов в иностранной валюте, открытых в украинских банках. Ежедневный лимит в 100 тыс. грн на снятие средств в Украине со счетов в национальной валюте остается в силе. Зато за рубежом снятие валюты с гривневых счетов ограничено лимитом в 100 тыс. грн в месяц. Это ограничение должно предотвратить вывод капитала за рубеж в значительных объемах.

В-четвертых, продолжение активной работы в международной плоскости.

НБУ постоянно расширяет точки влияния на агрессора, направления помощи Украине, а также круг контрагентов и партнеров, с которыми ведется работа. В частности, НБУ уже обратились к платежным системам China UnionPay и UnionPay International с призывом выйти из платежного рынка РФ, а также к международной системе SWIFT с призывом отключить центральный банк России от системы обмена финансовыми сообщениями

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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