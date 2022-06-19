В каком случае Украина может потерять статус кандидата в ЕС: названы главные условия

Еврокомиссия после рекомендации о предоставлении Украине кандидатства в члены ЕС выдвинула ряд требований. В случае их невыполнения государство лишат статуса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.
В документе говорится о положительных макроэкономических показателях Украины и поддержании стабильности экономики даже после российского вторжения.
"Это отражает не только очень сильную политическую решимость, но и институты, которые относительно хорошо функционируют", - говорится в документе.
Однако в то же время Еврокомиссия отмечает, что Украина должна провести ряд "амбициозных и структурных" реформ, которые устранят коррупцию, влияние олигархов, укрепят права частной собственности и рынок труда.
"Способность страны справиться с конкурентным давлением в ЕС в решающей степени будет зависеть от того, как планируют и упорядочивают послевоенные инвестиции в Украину, чтобы обновить ее физический капитал, улучшить результаты образования и стимулировать инновации", - добавили в ЕК.
Украина получила от Еврокомиссии семь условий, за невыполнение которых государство может потерять статус кандидата в ЕС, среди них:
Еврокомиссия будет отслеживать прогресс Украины в выполнении этих шагов и отчитываться о них вместе с детальной оценкой до конца 2022 года.
Напомним, 17 июня Еврокомиссия официально предложила предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.
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