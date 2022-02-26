Какое время, такие и рецепты: Клопотенко рассказал, как приготовить коктейль Молотова
Фото: коктейль Молотова (Виталий Носач/РБК-Украина)
Украинский кулинар и телеведущий Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить коктейль Молотова, чтобы "встречать дорогих гостей из России, приехавших спасать украинцев". Для этого нужно четыре "ингредиента".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
Что нужно для классического варианта:
- Стеклянная бутылка
- Бензин
- Масло (машинное масло)
- Кусок хлопчатобумажной ткани
Рецепт:
- Взять стеклянную бутылку 0,5-1 л с тонкими стенками (чтобы разбилась наверняка). Водочные и пивные бутылки подходят.
- 2/3 бензина смешать с 1/3 масла.
- Заполнить бутылку этой смесью.
- Ткань обязательно нужно пропитать бензином, чтобы она хорошо горела. Затем эту ткань очень плотно утрамбовываете в горловину, чтобы коктейль не разливался.
Дополнительные "ингредиенты", чтобы сделать действие коктейля более и эффективным:
- Гудрон - добавляется 10-20мл к бензину. Масло и бензин остаются в той же пропорции, что и в классическом варианте.
- Пенопласт (из шариков) добавляется к ацетону (100 мл) в таком количестве, чтобы образовался густой сироп. Добавляется к бензину в соотношении 1:1 + 1/3 смазки.
Как бросать, чтобы было безопасно и эффективно против врага:
- Поджигать только перед броском. Подожгли и быстро бросили.
- Бросаете в жесткое: техника врага, голова врага, асфальт перед ногами врага.
Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Киеве сотрудники магазина выливают пиво и отдают на бутылки для коктейлей Молотова.