ru ua
Сб, 26 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Какое время, такие и рецепты: Клопотенко рассказал, как приготовить коктейль Молотова

Новина українською →
Киев, Суббота 26 февраля 2022 17:39
Какое время, такие и рецепты: Клопотенко рассказал, как приготовить коктейль Молотова Фото: коктейль Молотова (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Украинский кулинар и телеведущий Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить коктейль Молотова, чтобы "встречать дорогих гостей из России, приехавших спасать украинцев". Для этого нужно четыре "ингредиента".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Что нужно для классического варианта:

  • Стеклянная бутылка
  • Бензин
  • Масло (машинное масло)
  • Кусок хлопчатобумажной ткани

Рецепт:

  1. Взять стеклянную бутылку 0,5-1 л с тонкими стенками (чтобы разбилась наверняка). Водочные и пивные бутылки подходят.
  2. 2/3 бензина смешать с 1/3 масла.
  3. Заполнить бутылку этой смесью.
  4. Ткань обязательно нужно пропитать бензином, чтобы она хорошо горела. Затем эту ткань очень плотно утрамбовываете в горловину, чтобы коктейль не разливался.

Дополнительные "ингредиенты", чтобы сделать действие коктейля более и эффективным:

  • Гудрон - добавляется 10-20мл к бензину. Масло и бензин остаются в той же пропорции, что и в классическом варианте.
  • Пенопласт (из шариков) добавляется к ацетону (100 мл) в таком количестве, чтобы образовался густой сироп. Добавляется к бензину в соотношении 1:1 + 1/3 смазки.

Как бросать, чтобы было безопасно и эффективно против врага:

  • Поджигать только перед броском. Подожгли и быстро бросили.
  • Бросаете в жесткое: техника врага, голова врага, асфальт перед ногами врага.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Киеве сотрудники магазина выливают пиво и отдают на бутылки для коктейлей Молотова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евгений Клопотенко Коктейль молотова Вторжение России в Украину
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина