Який час, такі і рецепти: Клопотенко розповів, як приготувати коктейль Молотова
Фото: коктейль Молотова (Віталій Носач/РБК-Україна)
Український кулінар і телеведучий Євген Клопотенко розповів, як приготувати коктейль Молотова, щоб "зустрічати дорогих гостей з Росії, які приїхали рятувати українців". Для цього потрібно чотири "інгредієнта".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
Що потрібно для класичного варіанту:
- Скляна пляшка
- Бензин
- Масло (машинне масло)
- Шматок бавовняної тканини
Рецепт:
- Взяти скляну пляшку 0,5-1 л з тонкими стінками (щоб розбилася напевно). Горілчані та пивні пляшки підходять.
- 2/3 бензину змішати з 1/3 масла.
- Заповнити пляшку цією сумішшю.
- Тканину обов'язково треба просочити бензином, щоб вона добре горіла. Потім цю тканину дуже щільно утрамбовуєте в горловину, щоб коктейль не розливався.
Додаткові "інгредієнти", щоб зробити дію коктейлю більш і ефективним:
- Гудрон-додається 10-20мл до бензину. Масло і бензин залишаються в тій же пропорції, що і в класичному варіанті.
- Пінопласт (з кульок) додається до ацетону (100 мл) в такій кількості, щоб утворився густий сироп. Додається до бензину в співвідношенні 1:1 + 1/3 мастила.
Як кидати, щоб було безпечно і ефективно проти ворога:
- Підпалювати тільки перед кидком. Підпалили і швидко кинули.
- Кидаєте в жорстке: техніка ворога, голова ворога, асфальт перед ногами ворога.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що в Києві співробітники магазину виливають пиво і віддають на пляшки для коктейлів Молотова.