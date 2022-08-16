Какое украинское оружие громит армию Путина и что ждет нашу "оборонку"

Весь мир следит за поставками в Украину западного вооружения, ожидая, что только оно может помочь ВСУ победить в войне с Россией. При этом о собственных разработках украинского ВПК, которые прямо сейчас громят оккупантов на поле боя, говорят несправедливо мало. Какое оружие массово производит Украина и что ждет нашу "оборонку" после войны, – ниже в материале РБК-Украина.
Весь мир следит за поставками в Украину западного вооружения, ожидая, что только оно может помочь ВСУ победить в войне с Россией. При этом о собственных разработках украинского ВПК, которые прямо сейчас громят оккупантов на поле боя, говорят несправедливо мало. Какое оружие массово производит Украина и что ждет нашу "оборонку" после войны, – ниже в материале РБК-Украина.
Полномасштабная война России против Украины идет уже практически полгода. За это время украинской стороне, помимо средств и санкций в отношении врага, активно помогают военной техникой. Вооруженные Силы получают беспилотники, гаубицы, системы залпового огня и ракетные комплексы.
Учитывая большое внимание поставкам вооружения в Украину, может создаться впечатление, что военные сражаются исключительно западной техникой. Этот нарратив также использует российская пропаганда, утверждая, что за годы независимости Украина не разработала ничего своего и, соответственно, поставила точку в развитии военно-промышленного комплекса.
На деле же это утверждение ложное. У Украины существуют десятки собственных разработок, многие из которых успешно показывают себя на поле боя. Прежде всего, расскажем о тех из них, которые ВСУ применяют массово.
Семейство бронеавтомобилей "Козак" разрабатывает "Научно-производственное объединение "Практика". Особого внимания заслуживает серия 2М1 – это полноценный броневик для широкого спектра заданий. В Минобороны его называют "компактным БТР".
"Козак" прошел проверку 50 разными методами, включая тест-драйв на местности, которая подходит исключительно для гусеничной техники. Конструкция автомобиля интересна тем, что его корпус цельный – это моноблок без рамы с независимой подвеской. У него улучшенная проходимость, плавность хода на высоких скоростях и заниженная высота. Количество экипажа – до девяти человек.
На "Козаке" установлен боевой модуль совместной разработки турецкой компании Aselsan, Киевского конструкторского бюро "Луч" и НПО "Практика". Модуль можно оснастить любыми типами пулеметов, к примеру крупнокалиберным "Утесом". На практике эту комбинацию успешно используют десантники.
К примеру, 1 июня Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ опубликовало видео с воином по имени Николай. Его подразделение под обстрелами вывезло на бронемашине сослуживцев из Северодонецка.
"Мне пришлось вести прицельный огонь, чтобы подавить позицию вражеского ДШК и стрелкового оружия. Короткими очередями, я открывал огонь… Враги умолкли", – рассказал боец.
"Козак", несмотря на обстрелы, практически не пострадал.
Украинский боевой танк "Булат" – это переработанный советский Т-64. На сегодняшний день стоит на вооружении исключительно у ВСУ. Модернизация танка началась еще в 1999 году на Харьковском заводе имени Малышева, а в 2005 году, после трех этапов улучшения, он был принят на вооружение.
Одна из основных "изюминок" "Булата" – комплексный модуль динамической защиты "Нож". Примечательно, что его разработали на том же Харьковском заводе, а используется он в США, Таиланде и Эфиопии. По данным военных экспертов, во время боевых действий в динамическую защиту "Ножа" могли попасть до 8 реактивных гранат, но броня выдерживала обстрел.
Основное вооружение "Булата" – это гладкоствольная пушка с длиной ствола в 48 калибров. Боекомплект – 36 выстрелов бронебойными, осколочно-фугасными снарядами и управляемыми ракетами. Кроме того, танк оборудован двумя пулеметами – крупнокалиберным зенитным с дистанционным управлением и спаренным винтовочного калибра.
"Булат" может преодолевать водную преграду до 5 метров, а вброд идти до 1,8. Экипаж танка – три человека.
Боевая машина проявляла себя на поле боя неоднократно. ВСУ использовали "Булат" для защиты Луганского аэропорта в 2014 году, а в 2015 в бою под Логвиновым группа из трех танков уничтожила 8 российских боевых машин Т-72Б, при этом один "Булат" продолжал бой, несмотря на прямое попадание в корпус.
С начала полномасштабного наступления известно, что танки принимали участие в боях за Херсон, обороняли Харьков и в целом хорошо себя зарекомендовали, защищая экипаж.
Беспилотные летательные аппараты "Лелека", "Фурия" и "Spectator" – это дроны оперативно-тактического уровня украинского производства.
"Фурии" изготавливает предприятие "Атлон Авиа" с 2014 года. Их преимущество, среди всего прочего, состоит в том, дальность полета дрона – 50 километров, а в небе он может находиться до трех часов. Это достаточно высокий показатель для беспилотника.
БПЛА "Spectator" производит компания "Меридиан" имени Королева. Его начали разрабатывать в 2016 году, а в 2019 дроны передали военным. Он летает на 30 километров и держится в небе до двух часов. В бою "Spectator" показали в 45 отдельной артиллерийской бригаде ВСУ. Беспилотник на "отлично" выполнил задание и собрал необходимые для военных разведданные.
Дрон "Лелека-100" появился на вооружении ВСУ в 2021 году – это один из самых новых летательных аппаратов. Его разработкой занимается предприятие "Девиро", а характеристики практически те же, что и у "Фурии". В боях его используют массово.
Тут стоит отметить, что сравнивать вышеназванные БПЛА и знаменитый ударный дрон Bayraktar не стоит. У них совсем разные цели и сферы применения, рассказал РБК-Украина военный эксперт Михаил Люксиков.
"Мы же не будем, чтобы корректировать огонь артиллерии, которая стреляет на 20-30 километров, запускать дрон (Bayraktar, - ред.), для которого нужна взлетно-посадочная полоса, для которого нужен большой технический персонал на земле. Нам проще запустить ту же самую "Фурию", – говорит эксперт.
Все три дрона собирают большое количество разведданных для наших воинов и помогают уничтожать позиции врага. Современное оборудование позволяет этим БПЛА передавать высококачественные снимки и видео складов, командных пунктов или скопления живой силы противника. После чего цели обстреливают артиллерией, либо задействуют ударные беспилотники.
Реактивная система залпового огня "Верба" нужна для уничтожения живой силы противника, артиллерийских и минометных батарей и разрушения укреплений.
РСЗО состоит из доработанной боевой части советского "Града" и шасси "КрАЗ". Работу по модернизации системы начали еще в 2000-х годах, на том же Харьковском заводе. Боевую часть "пересадили" с советского армейского автомобиля "Урал" на "КрАЗ", который производят в Кременчуге.
Сам же боевой модуль "Града" усовершенствовали в разы. Сократилось время его перезарядки - российской системе для этого нужно от часа до двух, "Верба" же перезаряжает все 40 ракет за 10 минут. Также боевую часть оснастили современной системой навигации и наведения – этим наша РСЗО выгодно отличается от советского "Града".
У "Вербы" также сдвоенная кабина на пять мест, а все управление боевой частью ведется изнутри, в отличие от российских аналогов, где часть боевого расчета сидит на открытых сиденьях за кабиной.
"Бастион-01" и "02" имеют схожие с "Вербой" характеристики, но есть и отличия - например, кабины "Бастиона" в основном одинарные. Модификация "02" имеет удлиненную колесную базу, что позволяет перевозить дополнительный боекомплект прямо на самом комплексе.
Эти комплексы уверенно работают в разных климатических условиях и на труднопроходимой местности. Оба стреляют на расстояние до 40 километров, в бою показывают себя на высшем уровне. "Верба" стала популярной среди мирных украинцев во время пасхальных праздников – выражение "Не я б’ю – верба б’є" приобрело другой смысл.
По словам Люксикова, в "Укроборонпроме" одно время заявляли, что собираются объединить две системы и создать нечто более новое и совершенное. Информации о реализации этих планов найти не удалось.
Противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П" разработали в конструкторском бюро "Луч" на базе советской системы "Кастет". Украинская армия приняла ПТРК на вооружение в 2011 году. В 2015 году началось их массовое производство, а в 2018 на них установили тепловизоры.
Эти комплексы заменили советские противотанковые системы типа "Метис" и "Фагот". Примечательно, что устаревшие "Фаготы" Россия активно передавала на Донбасс для нужд боевиков. Основной недостаток советских ПТРК – кабельная связь с оператором, что ставит под угрозу жизни военных.
У "Стугны" же оператор управляет системой дистанционно – пульт выносится на расстоянии 50 метров, поэтому в случае ответного удара военные не пострадают. Помимо этого, дальность выстрела украинской ПТРК в два раза превышает и советский, и американский аналоги – 5 километров вместо 2,5.
"Стугна" пробивает динамическую защиту танка кумулятивным снарядом и сжигает живую силу противника, находящуюся внутри кабины, а его боевая часть сертифицирована НАТО. Помимо этого, "Стугна" дешевле американского Javelin, имеет больший калибр и проще осваивается. Но надо понимать, что у украинского ПТРК и его аналога из США разные типы использования. Javelin действует по принципу "выстрелил-забыл", в то же время боеприпас "Стугны" надо вести до цели.
ПТРК использовали в ходе обороны Луганского и Донецкого аэропортов. Сейчас же система отлично показывает себя на поле боя, уничтожая не только танки, но и любые другие боевые машины оккупантов. Особенно ярко "Стугна" проявила себя во время боев под Киевом. На данном этапе ее успешно применяют практически на всех участках линии фронта.
"Нептун" – это маловысотная противокорабельная ракета с функцией уничтожения наземных целей. Ее преимущество перед западными аналогами состоит в том, что она может поражать не только корабли, но и места их базирования. Дальность ракеты – 280 километров.
Ракету разработало Киевское конструкторское бюро "Луч" на основе советской ракеты Х-35. Отличие от аналога в том, что "Нептун" больше, обладает новой системой управления и дальше стреляет. Первые разработки начались в 2010 году, а испытания – в 2016. ВСУ приняли ее на вооружение в 2020 году.
Длина самой ракеты с ускорителем – 5050 миллиметров, стартовая масса – около 870 килограмм, а боевая часть весит 150. У ракеты крестопободное крыло, в боевая часть – осколочно-фугасная. Ее детонация происходит либо в контакте с целью, либо дистанционно.
Когда украинские инженеры стали разрабатывать ракету, в России тут же заявили, что "Нептун" – это копия советской Х-35. На самом деле практически все противокорабельные ракеты построены по одинаковой схеме – стартовый двигатель для того, чтобы разогнать боеприпас и маршевый, работающий до достижения цели. Но "начинка" у ракет уникальная – головка самонаведения, радиовысотомеры и так далее.
Этот вид украинского вооружения больше всего обсуждается российской пропагандой. Кремлевские пропагандисты предполагают, что именно "Нептуном" ВСУ уничтожат Крымский мост. И эти их волнения, вполне вероятно, не беспочвенны.
"Нептун" уже успел себя проявить – 13 апреля украинские воины подбили им крейсер "Москва", который позже затонул практически со всем составом. По одной из версий модификацией этой ракеты могли нанести удар и по военному аэродрому в оккупированном Крыму.
Скептики могут отметить, что практически все модернизированное украинское оружие собственного производства – это так или иначе модификация советских разработок. Мол, за годы независимости Украина фактически не производила военную технику с нуля. Но эта тенденция касается не только нашей страны. Запад за последние 30 лет также не создал ничего принципиально иного, а множество новых образцов вооружения – это усовершенствованное старое.
Этот факт нельзя оценивать негативно, говорит военный эксперт, полковник Сергей Грабский. После Холодной войны мировые лидеры решили, что больше военных столкновений континентальных масштабов не будет. А значит необходимости в производстве принципиально новых типов вооружений нет.
Но есть свои нюансы – западные страны сосредоточились на модификации того оружия, которое можно модернизировать. Украина же занялась усовершенствованием советских образцов, которые потеряли этот потенциал еще в 80-х годах.
Пример: известные уже всему миру американские HIMARS и его российские/советские аналоги – "Град", "Ураган" и "Смерч". У последних систем залпового огня ограничен тип использования снарядов и дальность. На шасси HIMARS же можно установить до 8 типов ракет, а сама система проще в эксплуатации и обслуживании.
"Когда наши разработчики пытались что-то создать или усовершенствовать, они работали с техникой советского образца. А мир пошел путем модернизации, модификации (более нового вооружения, - ред.). Американцы создали последний танк в 1992 году. Эта техника имеет запас гибкости по усовершенствованию", – сказал Грабский.
Помимо этого, украинский военно-промышленный комплекс чаще всего финансировался по остаточному принципу. Чтобы находить средства на модификацию старого, усовершенствованное оружие шло на экспорт, говорит экс-начальник пресс-службы Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев.
"Мы знаем, что немалое количество "Стугн", которые в настоящее время выполняют задачи в составе подразделений украинских бригад, это те "Стугны", которые должны были уехать в одну из арабских стран. Но там что-то не сложилось, было принято волевое решение, теперь эти пусковые установки с арабской вязью вместо привычных нам слов и букв работают в интересах Вооруженных сил Украины", – объяснил Селезнев.
Полковник Грабский также акцентирует внимание на том, что Вооруженные Силы хронически недополучали средства на развитие и поддержку. Кроме того, в Украине до 2014 года не готовились к войне, а угрозу со стороны России видели разве что отдельные военные эксперты.
При этом, он отмечает, что не стоит винить в слабом развитии ВПК Украины только российских "агентов влияния". Они, безусловно, и на то время уже выполняли задачу по подрыву нашей обороноспособности, но и само украинское правительство недооценивало эту сферу.
"В связи с тем, что перед украинской армией не ставили какие-то глобальные задачи, а ее функционал ограничивался борьбой с незаконными военными формированиями, это проходили на учениях, ясно, что к разработке техники относились соответствующе. Если против тебя действуют десять пацанов на "моторке", то зачем против них гонять высокотехнологическую ракету. Соотношение затрат и эффективности несопоставимо", – добавил эксперт.
В целом траты на военно-промышленный комплекс зачастую колебались от 0,8 до 0,9% от ВВП. При этом такая тенденция сохранялась как при президенте Викторе Ющенко, так и при Викторе Януковиче. Ситуация начала меняться в 2014 году, когда отдельные российские подразделения начали войну на Востоке Украины и был оккупирован Крым.
С 2014 года власти в Украине стали уделять военной сфере больше внимания, вкладываясь в модификацию техники. В 2019 году после выборов, по словам Грабского, процесс приостановился. Тогда во власти доминировала концепция, что войну на Донбассе можно и нужно закончить дипломатическим путем. Многие военные разработки поставили на паузу, утверждают эксперты.
К примеру, успешный проект танка "Ятаган" закончился ничем, хотя он был адаптирован под стандарты НАТО и имел множество украинских комплектующих. Кроме того, ВПК потерял и "человеческий ресурс" – опытные инженеры конструкторских бюро уходили, а молодые не занимали их места.
На сегодняшний день украинский военно-промышленный комплекс работает, хотя официальные данные "Укроборонпром", конечно же, в условиях военного положения не публикуются. В качестве доказательства Селезнев приводит в пример большое количество противотанкового оружия типа "Стугны" или "Корсара" на передовой, а также боеприпасы к ним.
Стоит отметить и колоссальное количество трофейной техники, которое чинят на предприятиях "Укроборонпрома" и отправляют на фронт. Одних только российских танков отремонтировали порядка 120 единиц – это целый танковый полк.
При этом, как утверждает Грабский, идти по кардинально иному пути и вкладывать в военно-промышленный комплекс львиную долю государственного бюджета, не стоит.
"Одна страна уже вложилась максимально в военно-промышленный комплекс, и она исчезла с мировой карты. Это Югославия. Из-за так называемого "движения неприсоединения" она делала оружие по замкнутому циклу, пытаясь создать все, что можно. Мир сегодня так не живет", – сказал эксперт.
Несмотря на то, что украинское оружие отлично проявляет себя на поле боя, отражая атаки врага не хуже аналогов, очевидно, что Украине нужна помощь с военной техникой. При этом говорить о том, что Запад специально медлит с поставками, не стоит. Промедления возникают прежде всего из-за того, что у "коллективного" западного ВПК недостаточно мощности, чтобы оперативно закрыть все наши потребности в борьбе с Россией.
Если прогнозировать будущее украинской "оборонки" после войны, то ей стоит идти по пути интеграции, считают эксперты. На сегодняшний день многие западные страны сотрудничают друг с другом в сфере вооружений и выходят на мировые рынки со своими разработками, не зацикливая процесс производства внутри страны.
Уже сейчас Украина экстренными темпами налаживает взаимодействие с ВПК членов НАТО, что в будущем поможет уменьшить нагрузку на собственный бюджет. И эти усилия нужно только наращивать. Имея под боком агрессивных и непредсказуемых соседей, укрепление военно-промышленного комплекса и его активное развитие должны быть одним из приоритетов украинской власти на многие годы вперед.