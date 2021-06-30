По каким критериям выбрать двуспальную кровать?

Двуспальная кровать - один из самых популярных вариантов для спальни. Такие ложе предпочитают, как люди в паре, так и одиночки. Большая кровать всегда облагораживает пространство, делает его более роскошным. На ней удобно вытянуться во весь рост и спать в любой позе. Производители понимают запросы пользователей, потому предлагают широкий спектр моделей с самыми разными параметрами. А что нужно учитывать при выборе - рассмотрим ниже.

Габаритные размеры

Если раньше мебельные магазины предлагали 1-2 стандарта, то сегодня можно заказать габариты на любой вкус. Наиболее популярные разновидности:

140х200 см;

160х200 см;

180х200 см;

200х200 см.

Модели от 200х200 см называют также королевскими или трехместными. Так как на таком ложе комфортно разместится не только сама пара, но и их ребенок. Также можно заказать двуспальную кровать от производителя в любых выбранных вами размерах, обычно размерную сетку предлагают с шагом 5 см. Однако помните, чем необычнее будет мебель, тем сложнее будет подобрать для нее матрас и остальные принадлежности.

Подъемный механизм

Кровати с подъемным механизмом служат не только местом для сна, но и мебелью для хранения вещей. Это очень практично и помогает экономить пространство. Не все могут похвастаться габаритными площадями своих квартир и часто вместо дополнительного шкафа лучше выбрать кровать с подъемником, который будет открывать доступ к вместительным ящикам. Там удобно держать постельное белье, одеяла или мало используемые, сезонные вещи. Механизмы бывают:

газовыми;

пружинными;

ручными.

Ручной самый дешевый, а газовый самый дорогой. Если внизу будут лежать малоиспользуемые вещи, можно сэкономить и выбрать ручной. Но, если доступ к ящикам нужен постоянно, лучше выбрать один из двух других вариантов. Поднимать их гораздо легче.

Выдвижные ящики

Еще один способ организовать места для хранения - выдвижные ящики под основанием. Они могут размещаться по всему периметру, у изножья, сбоку или симметрично по бокам. С одной стороны такое решение позволяет отдельно хранить разные вещи, но с другой - полезного пространства получается меньше, чем в вариантах с подъемником. Также не забывайте, что нужно наличие свободного места, чтобы ящикам было куда выезжать.

Материалы

Сегодня наиболее распространена мебель из ДСП, металла и натурального дерева. Для регулярного использования лучше приобретать металлические или деревянные изделия. В качестве временного или гостевого варианта подойдет ДСП. Чтобы сэкономить, можно рассмотреть комбинированную конструкцию, где несущие детали будут выполнены из металла или древесины, а декоративные из МДФ или ДСП.

Ортопедическое основание

Если вы заботитесь о своем здоровье, выбирайте двуспальные кровати с ортопедическим основанием. Место под матрас у них выполнено не из цельного листа, а из отдельных реек - ламелей. Ламели имеют слегка изогнутую кверху форму, пружинят при надавливании. Такая конструкция помогает равномерно распределять вес тела во время сна и даже с тонким матрасом вы будете чувствовать себя отлично.

Дополнительные параметры

При выборе двуспальной кровати обязательно убедитесь, что ее допустимая нагрузка подходит под ваши условия эксплуатации. Допустимая нагрузка обычно указывается в килограммах на спальное место. Но не забывайте к весу пользователя добавить несколько кг, которые придутся на матрас и остальные постельные принадлежности.

Также определитесь, нужны ли вам такие дополнения, как высокое изголовье, мягкая обивка, мобильные ножки. Помимо длины и ширины, проверьте подойдет ли вам высота изделия.