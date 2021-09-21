Каким будет курс доллара к гривне в следующем году: прогноз бизнеса

В 2022 году подавляющее большинство (83%) респондентов прогнозируют рост своего бизнеса, 15% директоров рассчитывают удержать бизнес-показатели на уровне 2021 года, и только 2% ожидают ухудшения положения дел в их бизнесе (14% в прошлом году).

Прогнозы финансового результата компаний на следующий год существенно выросли. Большинство предпринимателей (67%) прогнозируют рост дохода на уровне 10-20% в гривне. Этот показатель вернулся к уровню 2020 года после существенного падения в прошлом. На рост доходов до 10% в натуральном выражении ожидают 36% директоров, а почти половина (49%) рассчитывают на 10-20% роста.

Все респонденты нынешнего опроса отметили, что планируют повышать заработную плату своим сотрудникам в 2022 году. Большинство руководителей (55%) планируют повышение заработной платы в размере 5-10%. Еще 30% повысят заработную плату в размере 10-20%. В прошлом году 15% компаний не имели возможности повысить заработную плату персонала.

Также оживляются планы бизнеса по созданию новых рабочих мест. Тогда как в прошлом году 60% не планировали никаких изменений в штате, в этом году таких только 36%. А большинство (58%) топ-менеджеров планируют расширять штат. И только 6% бизнесов будут вынуждены прибегнуть к сокращению персонала.

В исследовании "Прогнозы бизнеса на 2022 год" приняли участие 95 ТОП-менеджеров компаний - членов Европейской бизнес ассоциации. Анкета состояла из 10 вопросов, опрос проводился в сентябре 2021 года. Исследование "Прогнозы бизнеса" проводится ассоциацией шестой год.