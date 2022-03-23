Ни при каких обстоятельствах заводы Мариуполя не будут работать под оккупацией РФ, - Ахметов
Металлургические предприятия города никогда не будут работать под российской оккупацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Рината Ахметова для The Wall Street Journal.
"Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают мариупольцев и бомбят заводы. Ни при каких обстоятельствах эти заводы не будут работать под российской оккупацией", - сообщил бизнесмен.
Он также добавил, что сейчас и "Азовсталь", и ММК им. Ильича находятся под контролем Украины, благодаря героическим усилиям украинской армии.
Напомним, ранее Ахметов сообщил, что находится в Украине и все его бизнесы, а также благотворительный фонд, делаю все возможное для победы Украины и помощи мирному населению.
"Я уверен, что наступит время, когда мы отстроим Украину, и я буду инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и процветающей страной", - заявил вначале войны Ахметов.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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