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В каких банках украинцы могут получать пенсии. Минфин обновил список

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Вторник 11 января 2022 15:36
В каких банках украинцы могут получать пенсии. Минфин обновил список Фото: украинцы могут получать пенсии в 46 банках  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов Украины обнародовало перечень уполномоченных банков, через которые проводится выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Список банков на 1 января 2022 года состоит из 46 финансовых учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина.

Согласно решению Минфина, бюджетники и пенсионеры могут получать выплаты в таких банках:

1.

АО "Ощадбанк"

2.

АО КБ "ПРИВАТБАНК"

3.

АО "Укрэксимбанк"

4.

АО АБ "Укргазбанк"

5.

АО "АГРОПРОСПЕРИС БАНК"

6.

АО "КБ "АККОРДБАНК"

7.

АО "АКЦЕНТ-БАНК"

8.

АО "АЛЬФА-БАНК"

9.

АО "Банк Альянс"

10.

АО "БАНК ВОСТОК"

11.

АО "БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ"

12.

АО "Банк Кредит Днепр"

13.

АО "БАНК "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ"

14.

АО КБ "Глобус Банк"

15.

АО "ВОСТОЧНО-УКРАИНСКИЙ БАНК "ГРАНТ"

16.

АО "Идея Банк"

17.

АО АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК"

18.

АО "Коммерческий Индустриальный Банк"

19.

АО "АКБ "КОНКОРД"

20.

АО "КРЕДИТВЕСТ БАНК"

21.

АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК"

22.

АО "КРЕДОБАНК"

23.

АО "КРИСТАЛБАНК"

24.

АО АКБ "Львов"

25.

АО "МЕГАБАНК"

26.

АО "МЕТАБАНК"

27.

АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

28.

АО "МОТОР-БАНК"

29.

АО "МТБ БАНК"

30.

АО "ОТП Банк"

31.

АО АБ "ЮЖНЫЙ"

32.

АО "ПИРЕУС БАНК МКБ"

33.

АО "ПОЛИКОМБАНК"

34.

АО "Полтава-банк"

35.

АО "ПРАВЭКС БАНК"

36.

АО "ПроКредит Банк"

37.

АО "ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК"

38.

АО "АКБ "РАДАБАНК"

39.

АО "Райффайзен Банк"

40.

АО "РВС БАНК"

41.

АО "СКАЙ БАНК"

42.

АО "ТАСКОМБАНК"

43.

АО "УКРСТРОЙИНВЕСТБАНК"

44.

АО "УкрСиббанк"

45.

АО "Универсал Банк"

46.

АО "Юнекс Банк"

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