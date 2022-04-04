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Какие валютные ограничения действуют в Украине и за какой курс доллара в начале апреля

Новина українською →
Украина, Понедельник 04 апреля 2022 10:02
Какие валютные ограничения действуют в Украине и за какой курс доллара в начале апреля Фото: в Украине во время войны действуют валютные ограничения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк с начала войны 24 февраля зафиксировал официальный курс гривны к доллару на уровне 29,25 гривен за доллар. Продажа валюты населению и бизнесу запрещена, однако есть исключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ.

Продажа валюты

В период военного времени ограничения на продажу иностранной валюты (наличной и безналичной) отсутствуют.

Продать иностранную валюту можно в открытых отделениях банков, операторов почтовой связи и в обменниках и через онлайн-банкинг.

По данным онлайн-банкинга банков, по состоянию на 3 апреля курс доллара в банках и такой:

  • ПриватБанк - 29,25 / 29,59 грн;
  • Ощадбанк - 29,25/29,70 грн;
  • Monobank - 29,26 / 29,99 грн.

По данным специализированных сайтов, средние курсы валют по Украине 3 апреля составляют покупка: 31,70 гривен за доллар, продажа: - 32,00 гривен. Впрочем, купить валюту можно лишь неофициально.

Исключение для валютных операций

Покупка иностранной валюты запрещена (запрет действует с 24 февраля 2022 года), кроме:

  • территорий, находящихся под угрозой оккупации государством-агрессором
  • приобретение товаров критического импорта для бизнеса.

Снятие наличных со счетов в иностранной валюте

Снять средства с валютного счета в Украине можно:

  • в гривне в размере 100 тыс. грн на день;

  • в валюте счета в эквиваленте 100 тыс. грн в день без комиссий.

Например, если есть долларовый счет, можно снять с него в кассе отделений банка около 3,4 тыс. долларов на день, если счет в евро, тогда можно снять 3 тыс. евро на день.

Снятие средств со счетов за рубежом:

лимит до 100 тыс. грн в эквиваленте в день также распространяется на снятие валюты за рубежом со счетов в иностранной валюте, открытых в украинских банках;

кроме того, установлен лимит на снятие валюты с рублевых счетов объемом до 100 тыс. грн в месяц.

Переводы в иностранной валюте

Сегодня большинство переводов из Украины за границу запрещены. В числе исключений, в частности, оплата расходов за рубежом, связанных со смертью граждан, лечением в медицинских учреждениях, транспортировкой больных и оплата обучения на счета учебных заведений за рубежом.

Вывоз валютных ценностей за границу

Национальный банк 13 марта вернул требование, действовавшее до 4 марта 2022 года, которое предусматривает необходимость предоставлять подтверждающие документы во время перемещения валютных ценностей за пределы Украины в сумме, превышающей 10 тыс. евро (в эквиваленте).

Такое решение призвано предотвратить неконтролируемый вывод капитала за рубеж.

Граждане по-прежнему должны декларировать валютные ценности, стоимость которых превышает 10 тыс. евро (в эквиваленте), во время их физического перемещения за границу. Это требование не менялось.

Для вывоза нужны документы о снятии наличных с собственных счетов в банке. Соответствующие документы могут быть получены в отделениях или филиалах банков при осуществлении операций. Срок действия - 90 календарных дней.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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