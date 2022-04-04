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Які валютні обмеження діють в Україні та за який курс долара на початку квітня

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Україна, Понеділок 04 квітня 2022 10:02
Які валютні обмеження діють в Україні та за який курс долара на початку квітня Фото: в Україні під час війни діють валютні обмеження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк з початку війни 24 лютого зафіксував офіційний курс гривні до долара на рівні 29,25 гривень за долара. Продаж валюти населенню та бізнесу заборонений, проте є виключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ.

Продаж валюти

У період воєнного часу обмеження на продаж іноземної валюти (готівкової та безготівкової) відсутні.

Продати іноземну валюту можна у відчинених відділеннях банків, операторів поштового зв’язку та в обмінниках і через онлайн-банкінг.

За даними онлайн-банкінгу банків, станом на 3 квітня курс долара у банках та такий:

  • ПриватБанк - 29,25/29,59 грн;
  • Ощадбанк - 29,25/29,70 грн;
  • Monobank - 29,26/29,99 грн.

За даним спеціалізованих сайтів, середні курси валют по Україні 3 квітня становлять купівля: 31,70 гривень за долар, продаж: - 32,00 гривень. Втім, купити валюту можна лише неофіційно.

Виключення для валютних операцій

Купівля іноземної валюти заборонена (заборона діє з 24 лютого 2022 року), крім:

  • територій, які перебувають під загрозою окупації державою-агресором
  • придбання товарів критичного імпорту для бізнесу.

Зняття готівки з рахунків в іноземній валюті

Зняти кошти з валютного рахунку в Україні можна:

у гривні у розмірі 100 тис. грн на день;

у валюті рахунку в еквіваленті 100 тис. грн на день без комісій.

Наприклад, якщо є доларовий рахунок, можна зняти з нього в касі відділень банку близько 3,4 тис. доларів на день, якщо рахунок в євро, тоді зняти можна 3 тис. євро на день.

Зняття коштів з рахунків за кордоном:

ліміт до 100 тис. грн в еквіваленті на день також поширюється на зняття валюти за кордоном із рахунків в іноземній валюті, що відкриті в українських банках;

крім того, встановлено ліміт на зняття валюти з гривневих рахунків обсягом до 100 тис. грн на місяць.

Перекази в іноземній валюті

Сьогодні більшість переказів з України за кордон заборонені. Серед винятків, зокрема, оплата витрат за кордоном, пов’язаних зі смертю громадян, лікуванням в медичних закладах, транспортуванням хворих та оплата навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном.

Вивіз валютних цінностей за кордон

Національний банк 13 березня повернув вимогу, яка діяла до 4 березня 2022 року, й передбачає необхідність надавати підтвердні документи під час переміщення валютних цінностей за межі України у сумі, що перевищує 10 тис. євро (в еквіваленті).

Таке рішення покликане запобігти неконтрольованому виведенню капіталу за кордон.

Громадяни, як і раніше, мають декларувати валютні цінності, вартість яких перевищує 10 тис. євро (в еквіваленті), під час їхнього фізичного переміщення за кордон. Ця вимога не змінювалася.

Для вивозу потрібні документи про зняття готівки з власних рахунків у банку. Відповідні документи можуть бути отримані у відділеннях або філіях банків під час здійснення операцій. Термін дії - 90 календарних днів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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