Какие шансы у "Шахтера" на успех в матче с "Интером": прогноз букмекеров

Так, букмекеры отдают лишь 15% на победу "Шахтера" - ставки принимаются с коэффициентом 6.30. На успех "Интера" коэффициент 1.53 (64%). На ничейный результат можно поставить с "коффом" 4.60.

В последнее время "Шахтеру" "везет" на "Интер". В прошлом году "горняки" провели три матча в еврокубках против клуба из Милана - разгромное поражение в полуфинале Лиги Европы сезона 2019-2020 (0:5), а также две нулевых ничьи в рамках группы прошлогодней ЛЧ. В этом сезоне команды также проведут два матча на групповом этапе самого престижного клубного турнира Европы. В целом же клубы между собой играли пять раз - еще два матча в ЛЧ соперники сыграли в 2005 году (ничья 1:1 в Италии и поражение "Шахтера" 0:2 в Украине).

И "горняки", и "интеристы" к поединку второго тура подходят с поражениями. Но если "Интер" уступил в первом матче группы лишь на последних минутах "Реалу" (0:1), то "Шахтер" неожиданно потерпел поражение в гостях от молдавского "Шерифа" (0:2).

Оба клуба по сравнению с прошлым сезоном достаточно сильно изменились. И у "Шахтера", и у "Интера" сменились главные тренеры - сейчас их возглавляют Роберто Де Дзерби вместо Луиша Каштру и Симоне Индзаги вместо Антонио Конте. Да и составы изменились немало. Но если у "горняков" особых потерь не было, только прибавления, то у итальянцев ушли сразу два лидера - Ромелу Лукаку и Ашраф Хакими.

Несмотря на это наставник украинцев Де Дзерби не считает нынешний "Интер" слабее прошлогоднего, а наоборот называет команду сильнее.

"В прошлом сезоне они выиграли чемпионат Италии, что очень нелегко сделать. А в этом сезоне, считаю, они даже сильнее. Однако мы - "Шахтер", стараемся всегда именно играть, показать хороший футбол. Мы будем готовы. Знаем, что у нас сложный соперник, но и мы также начали новый цикл, у нас тоже новый курс. И нам нужно добавить что-то, чтобы хорошо сыграть", - отметил Де Дзерби.

Его визави Индзаги также делал комплименты сопернику в лице "Шахтера", отмечая, что клуб из Украины стал более сильным и амбициозным за последнее время.

"Я знаю результаты "Шахтера", например, в позапрошлом сезоне, когда он остановился всего за шаг до финала Лиги Европы. И в прошлом году, считаю, этот клуб очень успешно выступил в групповом турнире Лиги чемпионов. Если подытожить сказанное, "Шахтер" за прошедшие годы очень вырос", - сказал Индзаги.

Поединок между "Шахтером" и "Интером" пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало в 19:45 по Киеву. Транслироваться матч будет на платформе MEGOGO.