Какие продукты больше всего подорожали за неделю: данные Минэкономики

В течение недели 18-25 марта часть продуктов в Украине подорожали, некоторые - подешевели. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В то же время, цены на картофель упали на 0,2 гривны за килограмм, на морковь - на 0,1 гривну, на лук - на 0,2 гривны.

Кроме того, сахар подорожал на 0,4 гривны за килограмм, овсяная крупа - 0,7 гривен.

Среди самых больших изменений за последнюю неделю, - рост цены на подсолнечное масло на 0,9 гривен за бутылку.

Напомним, по данным Госстата, за январь-февраль, свекла подорожала на 40,3% до 7,6 гривен за килограмм, морковь - на 23,2% до 7,4 гривен за килограмм, лук - на 22,7% до 6,3 гривен за килограмм, капуста - на 20,4% до 5,7 гривен за килограмм, картофель на 16,9% до 11,9 гривен за килограмм.

Кроме того, яйца подорожали на 17,4% до 32,3 гривен за десяток, подсолнечное масло - 13,0% до 47,6 гривен за литр, сахар - на 10,7% до 23,1 гривен за килограмм

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в феврале 2021 года по сравнению с январем выросли на 1,0%. В годовом измерении (к февралю 2020 года) инфляция ускорилась до 7,5%.