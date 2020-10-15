Какие продукты больше всего подешевели с начала года: Госстат составил рейтинг

Фото: рынок в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

В лидерах картофель и лук

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в сентябре 2020 года. Часть продуктов дорожает, часть дешевеет.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, за январь-сентябрь лук подешевел на 36,3% до 5,7 грн за кг, картофель - на 32,7% до 9,1 грн за кг, яйца подешевели на 14,7% до 18 грн за десяток, филе куриное на 13,4% до 88,1 грн за кг.

Однако яблоки подорожали на 36,9% до 22,3 грн за кг, морковь - на 23,8% до 7,9 грн за кг, цены на крупу гречневую выросли на 32,6% до 36,9 грн за кг.

По данным Госстата, за январь-сентябрь сигареты премиум-класса подорожали на 15,1% до 54,7 грн за пачку, цены на водку выросли на 0,3% до 92,6 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 1,9% до 17,5 грн за бутылку.

Напомним, по данным Госстата, за 2019 год больше всего выросли цены на яблоки - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречневую - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картофель выросли на 69,2% до 13,5 грн за кг.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в сентябре 2020 года по сравнению с августом выросли на 0,5%. С начала года инфляция составила 1,7%.

Отметим, в июле НБУ улучшил прогноз по инфляции и ожидает, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 4,7%.