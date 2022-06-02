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Какие правила перевоза валюты через границу действуют в Украине: ответы НБУ

Фото: НБУ дал ответы относительно перевоза валюты через границу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине действуют ограничения для перевоза валюты через границу. В Национальном банке дали ответы на основные вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу НБУ.

Каковы правила перемещения через границу Украины валютных ценностей при въезде в Украину?

Физические лица могут перемещать через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы без письменного декларирования таможенному органу в сумме/стоимостью, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро.

Письменное декларирование - форма декларирования, которая предусматривает уведомление владельцем-гражданином в письменной форме точных данных о валютных ценностях через заполнение на границе таможенной декларации установленной формы.

Письменное декларирование проводится, если вы перемещаете гривну, иностранную валюту и банковские металлы в сумме, равной или превышающей эквивалент 10 000 евро. В таком случае необходимо декларировать полную сумму.

Могут ли перевозить валютные ценности через границу Украины несовершеннолетние лица?

Да. Несовершеннолетние лица имеют право на трансграничное перемещение валютных ценностей в сумме/стоимости, установленных валютным законодательством. То есть так же нужно декларировать валютные ценности, если их стоимость превышает 10 000 евро. Письменное декларирование от имени лица, не достигшего 16-летнего возраста проводится его законным представителем.

Есть ли ограничения относительно максимальной суммы/стоимости валютных ценностей, которые физическое лицо может ввозить на таможенную территорию Украины?

Такие ограничения не предусмотрены законодательством.

Пресс-служба обращает внимание, что нормативно-правовые акты НБУ не требуют представления подтверждающих документов о снятии/приобретении/обмену валютных ценностей для их ввоза в Украину, тогда как при вывозе ценностей из страны подтверждающие документы нужно предоставлять.

Во время перемещения валютных ценностей необходимо учитывать требования постановления КМУ от 27.02.2019 № 203, которое определяет отдельные вопросы трансграничного перемещения физическими лицами валютных ценностей, отметили в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины это сделано с целью предотвращения непродуктивного оттока капитала из страны в условиях военного положения.

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