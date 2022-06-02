ru ua
Чт, 02 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Какие правила перевоза валюты через границу действуют в Украине: ответы НБУ

Новина українською →
Украина, Четверг 02 июня 2022 07:30
Какие правила перевоза валюты через границу действуют в Украине: ответы НБУ Фото: НБУ дал ответы относительно перевоза валюты через границу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине действуют ограничения для перевоза валюты через границу. В Национальном банке дали ответы на основные вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу НБУ.

Каковы правила перемещения через границу Украины валютных ценностей при въезде в Украину?

Физические лица могут перемещать через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы без письменного декларирования таможенному органу в сумме/стоимостью, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро.

Письменное декларирование - форма декларирования, которая предусматривает уведомление владельцем-гражданином в письменной форме точных данных о валютных ценностях через заполнение на границе таможенной декларации установленной формы.

Письменное декларирование проводится, если вы перемещаете гривну, иностранную валюту и банковские металлы в сумме, равной или превышающей эквивалент 10 000 евро. В таком случае необходимо декларировать полную сумму.

Могут ли перевозить валютные ценности через границу Украины несовершеннолетние лица?

Да. Несовершеннолетние лица имеют право на трансграничное перемещение валютных ценностей в сумме/стоимости, установленных валютным законодательством. То есть так же нужно декларировать валютные ценности, если их стоимость превышает 10 000 евро. Письменное декларирование от имени лица, не достигшего 16-летнего возраста проводится его законным представителем.

Есть ли ограничения относительно максимальной суммы/стоимости валютных ценностей, которые физическое лицо может ввозить на таможенную территорию Украины?

Такие ограничения не предусмотрены законодательством.

Пресс-служба обращает внимание, что нормативно-правовые акты НБУ не требуют представления подтверждающих документов о снятии/приобретении/обмену валютных ценностей для их ввоза в Украину, тогда как при вывозе ценностей из страны подтверждающие документы нужно предоставлять.

Во время перемещения валютных ценностей необходимо учитывать требования постановления КМУ от 27.02.2019 № 203, которое определяет отдельные вопросы трансграничного перемещения физическими лицами валютных ценностей, отметили в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины это сделано с целью предотвращения непродуктивного оттока капитала из страны в условиях военного положения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
Официально. Украина получит от США системы залпового огня HIMARS
Официально. Украина получит от США системы залпового огня HIMARS
DAILY
Сценарии войны. Как далеко может зайти российская армия в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сценарии войны. Как далеко может зайти российская армия в Украине