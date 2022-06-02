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Які правила перевозу валюти через кордон діють в Україні: відповіді НБУ

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Україна, Четвер 02 червня 2022 07:30
Які правила перевозу валюти через кордон діють в Україні: відповіді НБУ Фото: НБУ дав відповіді щодо перевозу валюти через кордон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні діють обмеження для перевозу валюти через кордон. У Національному банку дали відповіді на основні питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу НБУ.

Які правила переміщення через кордон України валютних цінностей при в’їзді в Україну?

Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали без письмового декларування митному органу в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро.

Письмове декларування - форма декларування, яка передбачає повідомлення власником-громадянином у письмовій формі точних даних про валютні цінності через заповнення на кордоні митної декларації встановленої форми.

Письмове декларування здійснюється, якщо ви переміщуєте гривню, іноземну валюту та банківські метали у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро. У такому разі необхідно декларувати повну суму.

Чи можуть здійснювати переміщення валютних цінностей через кордон України неповнолітні особи?

Так. Неповнолітні особи мають право на транскордонне переміщення валютних цінностей у сумі/вартістю, встановлених валютним законодавством. Тобто так само потрібно декларувати валютні цінності, якщо їх вартість перевищує 10 000 євро. Письмове декларування від імені особи, яка не досягла 16-річного віку, здійснюється її законним представником.

Чи є обмеження щодо максимальної суми/вартості валютних цінностей, які фізична особа може ввозити на митну територію України?

Такі обмеження не передбачені законодавством.

Прес-служба звертає увагу, що нормативно-правові акти НБУ не вимагають подання підтвердних документів про зняття/придбання/обміну валютних цінностей для їхнього ввезення в Україну, тоді як при вивезенні цінностей з країни підтвердні документи надавати потрібно.

Під час переміщення валютних цінностей необхідно враховувати вимоги постанови КМУ від 27.02.2019 № 203, яка визначає окремі питання транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей, зазначили в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України ввів додаткові обмеження на транскордонні операції громадян. Це зроблено з метою запобігання непродуктивному відтоку капіталу з країни в умовах воєнного стану.

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