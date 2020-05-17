Какие овощи набирают популярность в Украине: как приготовить, стоимость

Популярные овощи в Украине - сколько стоят и как приготовить (фото: pixabay.com)

Данный продукт является диетическим и весьма приятный на вкус

Весной 2020 популярной становится спаржа - продукт, входящий в рацион многих диет. Также он является единственным овощем, который по этикету можно есть руками. Первую украинскую спаржу начали выращивать в Херсонской области.

В самой области этот продукт не такой уж и популярный, хотя сейчас здесь сосредоточено две трети полей. На местных рынках среди привычных овощей спаржи не видно. Почти весь урожай вывозят в крупные города или почтой на заказ, информирует "ТСН".

Полкилограммовая связка спаржи стоит 125 гривен и порой ее можно увидеть в супермаркетах. Александр Синюк торгует херсонской спаржей по всей Украине и утверждает, что за последние три года спрос на этот овощ растет.

Люди распробовали новый продукт и уже есть постоянные ценители. "Она не успевает задержаться на складах. Каждый день отгружаем большие объемы", - говорит руководитель общественной организации "Земля Таврии".

Стоимость килограмма аспарагуса с поля под Киевом составляет 100 гривен, но это оптовая цена. Уже посредники овощ чистят, сортируют и продают. Стоит овощ дорого, однако и труд на его выращивание вкладывается колоссальный.

К слову, главный деликатес весны немцы любят больше всех европейцев. Ежегодно каждый житель страны съедает до двух килограммов спаржи. Рестораны делают ее основой сезонного меню.

Есть вероятность, что за последние пару лет спаржа в Украине станет значительно популярнее и дешевле. Ведь ее все больше высаживают фермеры из всех регионов страны.

Регулярное употребление спаржи помогает очистить организм от шлаков и токсинов, нормализовать процессы кроветворения и улучшить работу сердца и сосудов. Данный овощ хорош и как гарнир, и как самостоятельное блюдо. А интернет пестрит разнообразными способами его приготовления.

Популярные овощи в Украине - сколько стоят и как приготовить

Напомним, что в сети показали плачевные последствия карантина для фермеров.

Автор: Дарья Яновская