Какие COVID-вакцины можно комбинировать: разъяснение Минздрава
Фото: какие COVID-вакцины можно комбинировать (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Минздраве рассказали, какие вакцины от коронавируса можно комбинировать. Хотя лучше всего использовать одну и ту же вакцину как для первой, так и для второй прививки.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Если вакцина недоступна или после первой дозы произошла тяжелая реакция, возможно введение вакцин по такой схеме:
- 1-я доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), 2-я - Comirnaty или Moderna через 12 недель;
- 1-я доза Comirnaty или Moderna, 2-я - Moderna или Comirnaty через 28 дней.
Все вакцины AstraZeneca разных производителей (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) имеют одинаковый состав и технологию производства и поэтому являются взаимозаменяемыми, напомнили в Минздраве.