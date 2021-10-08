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Які COVID-вакцини можна комбінувати: роз'яснення МОЗ

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 13:02
Які COVID-вакцини можна комбінувати: роз'яснення МОЗ Фото: які COVID-вакцини можна комбінувати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У МОЗ розповіли, які вакцини від коронавірусу можна комбінувати. Хоча найкраще використовувати одну й ту саму вакцину як для першого, так і для другого щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Якщо та сама вакцина недоступна, або на першу дозу сталася важка реакція, можливо введення вакцин за такою схемою:

  • 1-ша доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), 2-га - Comirnaty чи Moderna через 12 тижнів;
  • 1-ша доза Comirnaty чи Moderna, 2-га - Moderna чи Comirnaty через 28 днів.

Усі вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад та технологію виробництва і тому є взаємозамінними, нагадали в МОЗ.

Нагадаємо, понад 6 млн українців повністю вакцинувалися від коронавірусу.

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Вакцина Мінстерство охорони здоров'я України
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