ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Каире рухнул жилой дом: четыре человека погибли

Новина українською →
Каир, Четверг 09 сентября 2021 14:44
В Каире рухнул жилой дом: четыре человека погибли Фото: в Каире рухнул жилой дом (youm7.com)
Автор: Тиберий Юрик

В столице Египта Каире обрушилось четырехэтажное здание. В результате происшествия чеытре человека погибли

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на новостной портал Al Youm As Sabi.

Отмечается, что обрушение дома произошло в районе Шубра-эль-Хейма. Накануе жители дома эвакуировались после того, как на фасаде здания начали появляться трещины.

На последнем этаже дома располагалась адвокатская контора, где находился ее хозяин с коллегами. По неизвестным причинам, они не покинули здание. В итоге люди погибли.

Из-под завалом спасатели извекли двоих человек живыми, однако они скончались от полученных травм по дороге в больницу.

На данный момент причина инцидента неизветсна.

Напомним, что в испанском муниципалитете Пеньискола произошло обрушение трехэтажного жилого дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
Египет Каир Обрушение дома
NEWS
Карантин по-новому. Два сертификата и QR-код на входе: что планирует Минздрав
Карантин по-новому. Два сертификата и QR-код на входе: что планирует Минздрав
DAILY
Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Не только "Джавелины". Какое американское оружие нужно Украине