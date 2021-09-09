В Каире рухнул жилой дом: четыре человека погибли

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на новостной портал Al Youm As Sabi .

Отмечается, что обрушение дома произошло в районе Шубра-эль-Хейма. Накануе жители дома эвакуировались после того, как на фасаде здания начали появляться трещины.

На последнем этаже дома располагалась адвокатская контора, где находился ее хозяин с коллегами. По неизвестным причинам, они не покинули здание. В итоге люди погибли.

Из-под завалом спасатели извекли двоих человек живыми, однако они скончались от полученных травм по дороге в больницу.

На данный момент причина инцидента неизветсна.