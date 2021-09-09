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У Каїрі впав житловий будинок: чотири людини загинули

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Каїр, Четвер 09 вересня 2021 14:44
У Каїрі впав житловий будинок: чотири людини загинули Фото: у Каїрі впав житловий будинок (youm7.com)
Автор: Тіберій Юрик

У столиці Єгипту Каїрі обвалилася чотириповерхова будівля. В результаті події люди загинули.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на новинний портал Al Youm As Sabi.

Відзначається, що обвалення будинку сталося в районі Шубра-Ель-Хейма. Мешканці будинку евакуювалися після того, як на фасаді будівлі почали з'являтися тріщини.

На останньому поверсі будинку розташовувалася Адвокатська контора, де знаходився її господар з колегами. З невідомих причин, вони не покинули будівлю. У результаті люди загинули.

З-під завалом рятувальники викрили двох людей живими, проте вони померли від отриманих травм по дорозі в лікарню.

На даний момент причина інциденту невідома.

Нагадаємо, що в іспанському муніципалітеті Пеніскола сталося обвалення триповерхового житлового будинку.

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Єгипет Каир Обвалення будинку
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