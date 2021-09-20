На Каховском шлюзе провели экспериментальное шлюзования для двух барж и буксира одновременно

На Каховском шлюзе Днепровского каскада было проведено первое экспериментальное шлюзование баржо-буксирного каравана, состоявшего из двух барж и одного буксира. Для улучшения речной логистики будет проведена серия подобных шлюзований.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры в Facebook .

Общая длина каравана во время шлюзования составила 235 м, ширина - 17 м. При этом рабочая длина самой шлюзовой камеры равна 260 м, а ширина - 18 м.

Подобный вид шлюзования позволяет экономить до восьми часов за одно прохождение шлюза. Для судовладельца это означает, что в течение одной навигации он может сделать до 10 дополнительных рейсов и перевезти до 100 тыс. тонн сверх плана.

Как отмечают в МИУ, экспериментальное шлюзование продолжится до конца навигации 2021 года.

"Благодаря поддержке парламентариев и правительства дополнительные 86,2 млн гривен были направлены на модернизацию шлюзов. В следующем году в проекте бюджета речь идет о финансировании на сумму до 600 млн грн", - сообщил подробности министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, ускорение процесса шлюзования с одновременным прохождением нескольких плавсредств отвечает потребностям бизнеса. Это позволит речные перевозки сделать удобной альтернативой автомобильным и железнодорожным перевозкам.

В ходе тестирования проводится видеорегистрация и фиксация всех факторов, которые могут влиять на безопасность шлюзования баржо-буксирных караванов различных типов на каждом конкретном шлюзе.

После проведения анализа необходимые изменения планируется внести в Правила шлюзования. В настоящее время Мининфраструктуры уже финализирует работу над подзаконными актами, в соответствии с принятым Законом Украины "О внутреннем водном транспорте".