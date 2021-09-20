На Каховському шлюзі провели експериментальне шлюзування для двох барж і буксира одночасно

На Каховському шлюзі Дніпровського каскаду було проведено перше експериментальне шлюзування баржо-буксирного каравану, що складався з двох барж і одного буксира. Для поліпшення річкової логістики буде проведена низка подібних шлюзувань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури в Facebook .

Загальна довжина каравану під час шлюзування склала 235 м, ширина - 17 м. При цьому робоча довжина самої шлюзової камери дорівнює 260 м, а ширина - 18 м.

Такий вид шлюзування дозволяє економити до восьми годин за одне проходження шлюзу. Для судновласника це означає, що упродовж однієї навігації він може зробити до 10 додаткових рейсів і перевезти до 100 тис. тонн додатково.

Як відзначають у МІУ, експериментальне шлюзування продовжиться до кінця навігації 2021 року.

"Завдяки підтримці парламентарів та уряду додаткові 86,2 млн грн були спрямовані на модернізацію шлюзів. У наступному році у проєкті бюджету йдеться про фінансування на суму до 600 млн грн", - повідомив подробиці міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, прискорення процесу шлюзування з одночасним проходженням кількох плавзасобів відповідає потребам бізнесу. Це дозволить річкові перевезення зробити зручною альтернативою автомобільним і залізничним перевезенням.

В ході тестування проводиться відеореєстрація і фіксація усіх факторів, які можуть впливати на безпеку шлюзування баржо-буксирних караванів різних типів на кожному конкретному шлюзі.

Після проведення аналізу необхідні зміни планується внести до Правил шлюзування. Наразі Мінінфраструктури вже фіналізує роботу над підзаконними актами, відповідно до прийнятого Закону України "Про внутрішній водний транспорт".