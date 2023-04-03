Кафе, де підірвали Татарського, знаходиться за 1,5 км від квартири Путіна, - ЗМІ

Вказано, що після вибуху у петербурзькому кафе Street Food Bar №1 на Яндекс.Картах з'явилося оголошення, що заклад нібито більше не працює, що може бути його другим перепрофілюванням за 6 років.

Фото: кафе, де підірвали Татарського, знаходиться за 1,5 км від квартири Путіна (t.me/mozhemobyasnit)

"Приміщення кафе з 2010 року володіє компанія "Конкорд Менеджмент і Консалтинг". Засновником та директором цієї компанії є Євген Пригожин. Раніше там знаходився його ресторан "Російський кітч", але у 2016 році власник Пригожин вирішив закрити заклад. При цьому його структури спочатку заперечували зв'язок із новими власниками", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сам Пригожин напередодні сказав, що нібито передав кафе так званому "патріотичному руху Кібер фронт Z".

"Одним із власників та керуючим бару був Олександр Скляров. "Росбалт" розповідав, що чоловік із такими даними їздить автомобілем дочки Євгена Пригожина і регулярно порушує ПДР", - повідомили в ЗМІ.

Як розповіли розслідувачам джерела, знайомі з родиною "кухаря Путіна", Скляров - колишній чоловік Поліни Пригожиної. Кілька років тому пара розлучилася зі скандалом, після чого Скляров перестав бути керуючим пригожинського ресторану.

"Street Food Bar №1 викликав роздратування серед місцевих жителів, які скаржилися на шум та порушення санітарних норм. У ресторан приходили з перевірками, в результаті співробітники Росспоживнагляду знайшли серйозні порушення", - також з'ясували в ЗМІ.

Наприклад, у цехах та багатьох приміщеннях у принципі не було вентиляції, а шум та музика перевищували допустимі норми. За це бар оштрафували на 32 тисячі рублів.

"Підірваний ресторан знаходиться всього за півтора кілометра від колишньої квартири Путіна - на 2-й лінії Василівського острова, 17. Зараз її власником є екс-дружина російського президента - Людмила Очеретна. У виписці її прізвище приховано найменуванням "фізична особа", - додають в повідомленні.

Передісторія

Нагадаємо, що вчора, 2 квітня в російському Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе "Стріт-бар". Внаслідок чого загинув проросійський воєнний кореспондент Владлен Татарський.

Попередньо, вибухівку до закладу нібито пронесла дівчина, вона подарувала її пропагандисту під виглядом статуетки.

Міжнародні аналітики тим часом припускають, що вбивство Татарського в барі Пригожина, ймовірно, є частиною ескалації внутрішніх конфліктів у Росії за участю ПВК "Вагнера".

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