Кадровые перестановки в Кабмине: Рада может заменить 5 министров

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что, по настроениям внутри фракции, в ближайшее время могут заменить около 4 или 5 министров.

Источники издания сообщают, что под угрозой увольнения:

вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский ,

, министр соцполитики Марина Лазебная ,

, министр обороны Андрей Таран ,

, министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский ,

, первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко.

Власти объясняли, что все намеченные ротации сдвигаются в сроках из-за сложностей в поиске новых кадров. На потенциально вакантные места в Кабмине, по информации издания, только за последние недели прошли отбор уже десятки человек.

Олег Уруский

На место Уруского еще до этой субботы рассматривали главу комитета Рады по экономическому развитию Дмитрия Наталуху. Но после того, как он публично высказался против отставки Разумкова, в президентской команде задумались над поиском других кандидатов на это кресло.

Марина Лазебная

В правящей команде еще не определились, кем заменить Лазебную.

Андрей Таран

Согласно закону, инициатива об отставке и назначении министра обороны - это прерогатива президента. И, как утверждают информированные источники, нового главу этого ведомства на Банковой еще не присмотрели.

Роман Абрамовский

Это пока единственный из министров, кто, по данным издания, уже подготовил заявление об уходе. В Минэкологии может перейти "один из депутатов от "Слуги народа". Другой собеседник издания допустил, что ведомством будет руководить исполняющий обязанности, выбранный Кабмином.

Алексей Любченко

В президентской команде усомнились в некоррумпированности Любченко, утверждают несколько собеседников издания.

"Есть подозрения, что он оказывал некоторые преференции Ахметову в своих корыстных целях", - объяснил один из влиятельных депутатов из "Слуги народа".

Если вопрос отставки Любченко дойдет до сессионного зала, то на его место может перейти замглавы ОП Юлия Свириденко.