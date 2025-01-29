Кадровий дефіцит замість браку вакансій: як війна змінила працевлаштування молоді

За даними ДСЗ, нині основною проблемою є не нестача вакансій, а кадровий дефіцит. Через мобілізацію, вимушену міграцію та зміну пріоритетів частина працездатного населення вибула з ринку праці, що відкрило нові можливості для молоді.

Одним із позитивних наслідків цієї ситуації стало зменшення вимог до досвіду роботи. Раніше молодим фахівцям часто було складно знайти роботу через відсутність практичного досвіду. Сьогодні ж багато роботодавців готові брати молодь без значного стажу, надаючи можливість навчання та адаптації на робочому місці.

Які програми для працевлаштування молоді діють в Україні

У 2024 році послугами служби зайнятості скористалися 152 тисяч молодих людей у віці до 35 років, що становить 26% від загальної чисельності шукачів роботи. Нове робоче місце за сприяння служби зайнятості знайшли 64 тисячі осіб у віці до 35 років, що майже на 7 тисяч більше, ніж у 2023 році.

Додатково держава стимулює бізнес до працевлаштування молоді: роботодавці можуть отримати компенсацію у розмірі 50% мінімальної заробітної плати за найм молодого спеціаліста. Протягом 2024 року з виплатою такої компенсації було працевлаштовано майже 2 тисяч осіб з числа молоді.

Окрім цього, діють програми підтримки підприємництва. З початку дії програми прийнято позитивні рішення про надання мікрогрантів майже 9 тисячам отримувачів з числа молоді у віці до 35 років на суму 2 млрд гривень, завдяки чому передбачається створення 16 тисяч нових робочих місць.

Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени їх сімей у віці до 35 років отримали гранти на суму 185 млн гривень, це дозволить створити 750 нових робочих місць.

Навчання та перекваліфікація молоді

Завдяки програмам професійного навчання, реалізованим ДСЗ, тисячі молодих людей отримали можливість здобути нову професію або підвищити рівень своїх навичок, що значно підвищує їхні шанси на працевлаштування.

Професійне навчання організовується як за замовленням роботодавців, так і для тих, хто планує започаткувати власну справу. Його можна пройти у закладах освіти різних форм власності або в Центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ). Це установи, що пропонують навчання за 98 ліцензованими робітничими професіями та близько 400 освітніми програмами.

На сьогодні в Україні діє вісім таких центрів - у Львові, Одесі, Сумах, Дніпрі, Рівному, Івано-Франківську, Полтаві та Харкові. Навчання для зареєстрованих безробітних є безкоштовним і фінансується за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

У 2024 році кількість безробітних віком до 35 років, які пройшли навчання, зросла на 44% у порівнянні з минулим роком і склала майже 12 тисяч осіб. Після завершення курсу учасники отримують офіційний документ державного зразка, який підтверджує набуту кваліфікацію.

Ваучери на навчання для молоді

Окрім основних навчальних програм, Державна служба зайнятості пропонує молоді ваучери на навчання. Це спеціальний документ, що дозволяє безоплатно здобути нову професію або підвищити кваліфікацію за одним із 155 напрямків, затверджених Міністерством економіки України.

У 2024 році вже 2 тисячі молодих людей скористалися цією можливістю, що значно перевищує показники минулого року (1,3 тисячі осіб). Максимальна вартість ваучера становить 30 280 гривень.