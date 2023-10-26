Кадирову все важче балансувати між підтримкою в Чечні та Кремлі одночасно, - ISW

Підтримка Кремлем ультранаціоналістичної російської православної релігії та ідеології, схоже, ускладнює здатність глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова балансувати між привабливістю для своїх чеченських мусульманських виборців і збереженням прихильності Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

24 жовтня Кадиров виступив із непослідовним і потенційно підбурливим внутрішнім релігійним повідомленням, натякаючи на те, що він намагається поєднати свою палку підтримку російського президента Володимира Путіна, який регулярно видавав себе за справжнього захисника православної віри, та власну персону Кадирова як переконаного представника ісламських цінностей Чечні.

Так, син Кадирова Адам нещодавно викликав значне обурення в Росії проти свого батька після того, як Рамзан прорекламував кадри, на яких син б'є затриманого, звинуваченого в спаленні Корану.

Глава Республіки Татарстан Рустам Мінніханов і глава Карачаєво-Черкеської республіки Рашид Темрезов 24 жовтня нагородили Адама Кадирова за розвиток "міжетнічної та міжрегіональної єдності" та зміцнення традиційних ісламських цінностей, що Кадиров використав для подальшої похвали свого сина, незважаючи на критику дій Адама.

Пізніше Кадиров, ймовірно, намагався врівноважити потенційно погані наслідки підтримки насильства свого сина, публічно оголосивши про відкриття православної церкви в Чечні разом з головою Росгвардії Віктором Золотовим 25 жовтня.

Однак, Кадиров миттєво зруйнував будь-який інформаційний ефект, який він міг створити під час цих дій, оголосивши про створення добровольчого батальйону "Шейх Мансур".

Ця заява викликала обурення російських ультранаціоналістів, оскільки "Шейх Мансур" - це також назва добровольчого батальйону, який складається з чеченських та ічкерійських добровольців, що воюють за Україну. Зазначається також, що Шейх Мансур був чеченським борцем з 18-го століття, який виступав проти російського імперського правління.

"Ймовірно, Кадиров продовжуватиме викликати гнів російських ультранаціоналістів, які все більше виступають проти мігрантів, що походять із переважно мусульманських країн Центральної Азії та інших релігійних меншин у Росії, своїми постійними зусиллями звернутись до своїх основних мусульманських електорат", - написали в ISW.

Ключові висновки:

Українські війська незначно просунулися в західній Запорізькій області та продовжили наступальні дії під Бахмутом 25 жовтня.

Російські війська 25 жовтня вели наступальні дії в районі Авдіївки та підтвердили наступ.

25 жовтня російські джерела повідомили, що українські сили відновили масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області та утримують позиції в кількох районах на східному березі. Однак лише кілька російських джерел наразі стверджують, що українські сили відновили масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції на східному березі.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські війська готуються до осінньо-зимової ударної кампанії Росії по Україні після чергової серії ударів російських безпілотників у ніч з 24 на 25 жовтня.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 25 жовтня відвідав командний пункт Східного угруповання військ на південно-донецькому напрямку (район кордону Донецько-Запорізької області).

25 жовтня Міністерство оборони Росії підтвердило, що генерал-лейтенант Андрій Кузьменко є командувачем Східного угруповання військ РФ, ймовірно, також підтвердило посаду Кузьменка як командувача Східним військовим округом (СВО).

Підтримка Кремлем ультранаціоналістичної російської православної релігії та ідеології, схоже, ускладнює здатність глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова балансувати між привабливістю для своїх чеченських мусульманських виборців і збереженням прихильності Кремля.

Російські війська вели наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове, поблизу Бахмута, на південний захід від Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запоріжжя, але не зробили підтвердженого просування.

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