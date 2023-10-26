Кадырову все труднее балансировать между поддержкой в Чечне и Кремле одновременно, - ISW

Поддержка Кремлем ультранационалистической русской православной религии и идеологии, похоже, усложняет способность главы Чеченской республики Рамзана Кадырова балансировать между привлекательностью для своих чеченских мусульманских избирателей и сохранением приверженности Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

24 октября Кадыров выступил с непоследовательным и потенциально подстрекающим внутренним религиозным сообщением, намекая на то, что он пытается соединить свою пылкую поддержку российского президента Владимира Путина, регулярно выдававшего себя за подлинного защитника православной веры, и собственную персону Кадырова как убежденного представителя исламских ценностей.

Так, сын Кадырова Адам недавно вызвал значительное возмущение в России против своего отца после того, как Рамзан прорекламировал кадры, на которых сын избивает задержанного, обвиняемого в сожжении Корана.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов 24 октября наградили Адама Кадырова за развитие "межэтнического и межрегионального единства" и укрепление традиционных исламских ценностей, которые Кадыров использовал для дальнейшей похвалы своего сына, несмотря на Адама.

Позже Кадыров, вероятно, пытался уравновесить потенциально плохие последствия поддержки насилия своего сына, публично объявив об открытии православной церкви в Чечне вместе с главой Росгвардии Виктором Золотовым 25 октября.

Однако Кадыров мгновенно разрушил любой информационный эффект, который он мог создать во время этих действий, объявив о создании добровольческого батальона "Шейх Мансур".

Это заявление вызвало возмущение российских ультранационалистов, поскольку "Шейх Мансур" - это также название добровольческого батальона, состоящего из чеченских и ичкерийских воюющих за Украину добровольцев. Отмечается также, что Шейх Мансур был чеченским борцом из 18 века, выступавшим против российского имперского правления.

"Вероятно, Кадыров будет продолжать вызывать гнев российских ультранационалистов, все больше выступающих против мигрантов, происходящих из преимущественно мусульманских стран Центральной Азии и других религиозных меньшинств в России, своими постоянными усилиями обратиться к своим основным мусульманским электоратам", - написали в ISW.

Ключевые выводы:

Украинские войска незначительно продвинулись в западной Запорожской области и продлили наступательные действия под Бахмутом 25 октября.

Российские войска 25 октября вели наступательные действия в районе Авдеевки и подтвердили наступление.

25 октября российские источники сообщили, что украинские силы восстановили более масштабные, чем обычно, наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области и удерживают позиции в нескольких районах на восточном берегу. Однако лишь несколько российских источников утверждают, что украинские силы восстановили более масштабные, чем обычно, наземные операции на восточном берегу.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские войска готовятся к осенне-зимней ударной кампании России по Украине после очередной серии ударов российских беспилотников в ночь с 24 на 25 октября.

Министр обороны России Сергей Шойгу 25 октября посетил командный пункт Восточной группировки войск на южно-донецком направлении (район границы Донецко-Запорожской области).

25 октября Министерство обороны России подтвердило, что генерал-лейтенант Андрей Кузьменко является командующим Восточной группировкой войск РФ, вероятно, также подтвердило должность Кузьменко как командующего Восточным военным округом (СВО).

Поддержка Кремлем ультранационалистической русской православной религии и идеологии, похоже, усложняет способность главы Чеченской республики Рамзана Кадырова балансировать между привлекательностью своих чеченских мусульманских избирателей и сохранением приверженности Кремля.

Российские войска вели наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово, вблизи Бахмута, юго-западнее Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожья, но не сделали подтвержденного продвижения.

Заместитель председателя Совета нацбезопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января по 25 октября 2023 г. на службу в вооруженные силы России поступило почти 385 тысяч человек.

Российские оккупационные власти продолжают использовать медицинскую инфраструктуру для оправдания депортации украинских детей в Россию и последующей консолидации контроля над оккупированными территориями Украины.

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