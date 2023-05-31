Кадиров погрожує через атаку Москви. У РНБО запропонували помститися Путіну

Голові Чечні Рамзану Кадирову слід би помститися російському диктатору Володимиру Путіну, а не погрожувати Україні через масштабну атаку дронів на Москву у вівторок, 30 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данілова.

"Кадирову варто мститися Москві й особисто Путіну, а не погрожувати Україні. Це росіяни вбивали та нищили чеченців", - написав він.

Секретар РНБО нагадав, що саме російські танки зрівнювали з землею Грозний разом з його мирними мешканцями, і аж ніяк не Україна.

"Чеченський народ про це памʼятає, а тим, хто забув, час згадати!" - додав Данілов.

Атака дронів на Москву та заява Кадирова

Вчора зранку Москва була атакована десятками дронів. Спочатку в соцмережах писали про 25 дронів, а потім і зовсім про 32 БПЛА. При цьому в Міноборони РФ майже відразу відрапортували, що всі цілі нібито були збиті, хоча там вказали, що в атаці брали участь лише 8 беспілотників. При цьому, в епіцентр атаки потрапили угіддя російської еліти з оточення Путіна.

При цьому, в Україні заявили, що не причетні до НС і це виключно внутрішні проблеми країни-агресора, і їх буде дедалі більше. В ООН вважають некоректним порівняння атаки дронів на Москву 30 травня та постійних обстрілів українських міст, які перебувають під вогнем окупантів з лютого 2022 року.

При цьому, у Путіна атаку безпілотників назвали нібито "відповіддю" на удари по нібито центрах прийняття рішень в Україні у неділю, 28 травня. Зокрема, голова Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв "помсту у повному розумінні слова" у відповідь на атаку безпілотників по Москві.