Кадиров на день народження Путіна запропонував скасувати вибори президента РФ

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров пропонує "тимчасово" скасувати вибори президента Росії. Таку заяву він зробив на акції у Грозному з нагоди дня народження Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чечня сьогодні".

"Я пропоную, зараз, коли йде СВО (війна проти України, - ред.), одноголосно ухвалити рішення, що на виборах у нас буде один кандидат - Володимир Володимирович Путін. Або тимчасово скасувати вибори", - заявив Кадиров.

За його словами, він не бачить іншу людину на посаді президента Росії. Кадиров також вкотре заявив, що всі проблеми Росії нібито від ЄС та НАТО.

Зазначимо, згідно з російським законодавством вибори президента мають відбутися 17 березня 2024 року. Остаточне рішення про дату буде прийнято Радою Федерації РФ не раніше ніж за 100 днів (8 грудня 2023 року) і не пізніше ніж за 90 днів (18 грудня 2023 року) до дня голосування.

Сьогодні Путіну виповнився 71 рік.