Качка став послом України в ЄС і назвав своє головне завдання
Представником України при Європейському Союзі і Європейському співтоваристві з атомної енергії став Тарас Качка. Він продовжить свою багаторічну роботу з євроінтеграції України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України Володимира Зеленського і пост Тараса Качки у Facebook.
Качка став послом України в ЄС
Президент Володимир Зеленський призначив Тараса Качку представником України при Європейському Союзі і Європейському співтоваристві з атомної енергії.
Текст відповідного указу оприлюднений на сайті глави держави.
"Призначити Качку Тараса Андрійовича представником України при Європейському Союзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії", - йдеться в документі.
Головне завдання
Тарас Качка зазначив, що вдячний за довіру та можливість займатися надалі наближенням інтеграції України в ЄС.
"Тому важливо, щоб інтеграція української економіки в європейський ринок рухалася паралельно з переговорами, торгівля між Україною та ЄС працювала без перешкод уже зараз, а українські інституції працювали за європейськими правилами. Усе це можливо лише за умови фінансової стабільності та безпеки", - каже Качка.
Посол України в Єс назвав своє першочергове завдання на посаді:
- абезпечити, щоб європейська фінансова допомога, особливо оборонні кошти, вчасно доходила до України,
- українська оборонна промисловість стала частиною європейського ринку вже зараз.
"Після приїзду в Брюссель одразу зосереджуся на стабільній фінансовій підтримці України у 2026-2027 роках і макрофінансовій допомозі на подальші періоди", - пообіцяв Качка.
Наступним кроком він назвав роботу над успішним завершенням інтеграції ринків України у європейський:
- оборонного,
- металургійного,
- аграрного,
- електроенергетичного.
Також важливим є формування спільних логістичних зв'язків і ланцюгів постачання, додав він.
Нагадаємо, Тарас Качка з 17 липня 2025 року по 14 липня 2026 року обіймав посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
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Крім того, президент Володимир Зеленський поклав виконання обов'язків Генерального прокурора на керівника Хмельницької обласної прокуратури Антона Ковальського.