Качка став послом України в ЄС і назвав своє головне завдання

Представником України при Європейському Союзі і Європейському співтоваристві з атомної енергії став Тарас Качка. Він продовжить свою багаторічну роботу з євроінтеграції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України Володимира Зеленського і пост Тараса Качки у Facebook.

Качка став послом України в ЄС

Президент Володимир Зеленський призначив Тараса Качку представником України при Європейському Союзі і Європейському співтоваристві з атомної енергії.

Текст відповідного указу оприлюднений на сайті глави держави.

"Призначити Качку Тараса Андрійовича представником України при Європейському Союзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії", - йдеться в документі.

Головне завдання

Тарас Качка зазначив, що вдячний за довіру та можливість займатися надалі наближенням інтеграції України в ЄС.

"Тому важливо, щоб інтеграція української економіки в європейський ринок рухалася паралельно з переговорами, торгівля між Україною та ЄС працювала без перешкод уже зараз, а українські інституції працювали за європейськими правилами. Усе це можливо лише за умови фінансової стабільності та безпеки", - каже Качка.

Посол України в Єс назвав своє першочергове завдання на посаді:

абезпечити, щоб європейська фінансова допомога, особливо оборонні кошти, вчасно доходила до України,

українська оборонна промисловість стала частиною європейського ринку вже зараз.

"Після приїзду в Брюссель одразу зосереджуся на стабільній фінансовій підтримці України у 2026-2027 роках і макрофінансовій допомозі на подальші періоди", - пообіцяв Качка.

Наступним кроком він назвав роботу над успішним завершенням інтеграції ринків України у європейський:

оборонного,

металургійного,

аграрного,

електроенергетичного.

Також важливим є формування спільних логістичних зв'язків і ланцюгів постачання, додав він.

Нагадаємо, Тарас Качка з 17 липня 2025 року по 14 липня 2026 року обіймав посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.