Качество газа в Ровенской области соответствует действующему госстандарту

Природный газ, который потребляют жители Ровенской области, соответствует всем требованиям госстандарта - теплота сгорания, в среднем, составляет 9000 ккал/м куб

ПАО "Ровногаз" ежемесячно на своем сайте публикует информацию о физико-химические показатели газа на восьми маршрутах его следования. В апреле текущего года, теплота сгорания топлива колебалась от 9051 до 9099 ккал/м куб. об этом сообщает пресс-служба компании.

"Газ высокой калорийности в Ровенской области, поступает из магистральных газопроводов через газораспределительные станции УМГ "Львовтрансгаз". Согласно госту потребители должны получать газ с теплотворной способностью не менее 7600 ккал/м куб. В то время, когда в ряду Европейских стран утверждены более низкие показатели калорийности при аналогичных стандартных условиях. Регулярные же исследования показывают, что весь газ в области требованиям украинского госта соответствует и даже превышает их", - отметил технический Директор ПАО "Ровногаз" Александр Ганжа.

В случае, если клиенты компании имеют вопросы относительно качества газа ПАО "Ровногаз" советует проверить техническое состояние газового оборудования, провести его профилактическое обслуживание или ремонт.

"Во время транспортировки газа в сетях происходит только понижение давления до необходимых параметров. Поэтому влиять на физико-химический состав газа в герметичной системе газовых сетей и добавлять в него какие-либо вещества невозможно. Ведь любое вмешательство в работу системы может привести к аварии" , - добавил Александр Ганжа.

Как отмечают специалисты "Ровногаза", появление красных языков на пламени свидетельствует о неполное сгорание газа. Чтобы избежать этого рекомендуется регулярно проводить техосмотр газового оборудования и обеспечивать обмен воздуха (доступ кислорода) в помещении.