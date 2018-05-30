Якість газу в Рівненській області відповідає діючому держстандарту

Природний газ, який споживають мешканці Рівненської області, відповідає усім вимогам держстандарту - теплота згоряння, в середньому, становить 9000 ккал/м куб

ПАТ "Рівнегаз" щомісяця на своєму сайті оприлюднює інформацію про фізико-хімічні показники газу на восьми маршрутах його проходження. В квітні поточного року, теплота згоряння палива коливалась від 9051 до 9099 ккал/м куб. про це повідомляє прес-служба компанії.

"Газ високої калорійності на Рівненщині, надходить із магістральних газопроводів через газорозподільчі станції УМГ "Львівтрансгаз". Відповідно до держстандарту споживачі повинні отримувати газ із теплотворною здатністю не менше 7600 ккал/м куб. В той час, коли в ряду Європейських країн затверджені нижчі показники калорійності при аналогічних стандартних умовах. Регулярні ж дослідження показують, що увесь газ в області вимогам українського держстандарту відповідає і навіть перевищує їх", - зазначив Директор технічний ПАТ "Рівнегаз" Олександр Ганжа.

У випадку, якщо клієнти компанії мають питання щодо якості газу, ПАТ "Рівнегаз" радить перевірити технічний стан газового обладнання, провести його профілактичне обслуговування або ремонт.

"Під час транспортування газу в мережах відбувається лише пониження тиску до необхідних параметрів. Тому впливати на фізико-хімічний склад газу в герметичній системі газових мереж та додавати до нього якісь речовини неможливо. Адже будь-яке втручання в роботу системи може призвести до аварії" , - додав Олександр Ганжа.

Як зазначають фахівці "Рівнегазу", поява червоних язиків на полум’ї свідчить про неповне згорання газу. Щоб запобігти цьому рекомендується регулярно проводити техогляд газового обладнання та забезпечувати обмін повітря (доступ кисню) у помешканні.