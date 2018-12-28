Качество газа в конфорках потребителей Сумской области превышает требования госстандарта

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Потребители, которые сомневаются в качестве газа, который поступает в их дома, могут самостоятельно заказать проведение дополнительного анализа газа

Отборы качества природного газа свидетельствуют, что потребители Сумской области получают в свои дома газ средняя теплота сгорания которого изменяется в пределах 8213-8312 ккал/м3 и соответствует всем требованиям госстандарта. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Относительно слухов о возможности добавления азота в газ, то такие операции экономически нецелесообразны. Азот стоит значительно дороже природного газа. Если говорить о кислород в составе газа, то его объемная доля по стандарту не может превышать 1%. Потому что контактируя с воздухом, природный газ образует взрывоопасную смесь. Поэтому контроль содержания кислорода - это вопрос безопасности, а газораспределительные компании заинтересованы в этом не меньше, чем потребители", - объясняет главный инженер ПАО "Сумыгаз" Дмитрий Сергиенко.

По словам пресс-службы, жителям Сумской области газ поступает из нескольких источников, за каждым из которых калорийность газа отличается, но соответствует действующему стандарту. Чем выше калорийность, тем меньший объем газа необходимо потратить. Действующими стандартами установлено, что теплота сгорания должна быть не ниже 7600 ккал/куб. м.

Также сообщается, что ПАО "Сумыгаз" ежемесячно публикует на своем сайте результаты исследований. Они выдаются лабораториями газотранспортных и газодобывающих предприятий, от которых природный газ поступает в газораспределительные сети Сумской области по всем маршрутам его следования.

Потребители, которые сомневаются в качестве газа, который поступает в их дома, могут самостоятельно заказать проведение дополнительного анализа газа, в том числе в независимой лаборатории. Проверка будет осуществлена в городе в течение 2 дней, в сельской местности – 5 дней. Согласно Кодексу ГРС, если показатели соответствуют нормам, оплачивать такой анализ будет потребитель, если нет - поставщик газа.