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Якість газу в конфорках споживачів Сумської області перевищує вимоги держстандарту

Новини » Енергетика    28.12.2018 - 17:16
Якість газу в конфорках споживачів Сумської області перевищує вимоги держстандарту
Ілюстративне фото (104.ua)

Споживачі, які сумніваються у якості газу, який надходить до їхніх осель, можуть самостійно замовити проведення додаткового аналізу газу

Відбори якості природного газу засвідчують, що споживачі Сумської області отримують в свої домівки газ середня теплота згоряння якого змінюється в межах 8213-8312 ккал/м3 й відповідає усім вимогам держстандарту. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Щодо чуток про можливість додавання азоту в природний газ, то такі операції економічно недоцільні. Азот коштує значно дорожче природного газу. Якщо говорити про кисень у складі газу, то його об’ємна частка за стандартом не може перевищувати 1%. Бо контактуючи з "повітрям", природний газ утворює вибухонебезпечну суміш. Тому контроль вмісту кисню - це питання безпеки, а газорозподільчі компанії зацікавлені в цьому не менше, ніж споживачі", - пояснює головний інженер ПАТ "Сумигаз" Дмитро Сергієнко.

За словами прес-служби, до мешканців Сумської області газ надходить із декількох джерел, за кожним з яких калорійність газу відрізняється, але відповідає діючому стандарту. Чим вища калорійність, тим менший обсяг газу необхідно витратити. Чинними стандартами встановлено, що теплота згоряння повинна бути не нижчою за 7600 ккал/куб. м.

Також повідомляється, що ПАТ "Сумигаз" щомісяця публікує на своєму сайті результати досліджень. Вони видаються лабораторіями газотранспортних і газодобувних підприємств, від яких природний газ надходить в газорозподільні мережі Сумської області за всіма маршрутами його проходження.

Споживачі, які сумніваються у якості газу, який надходить до їхніх осель, можуть самостійно замовити проведення додаткового аналізу газу, в тому числі у незалежній лабораторії. Перевірка буде здійснена у місті протягом 2 днів, в сільській місцевості – 5 днів. Відповідно до Кодексу ГРМ, якщо показники відповідають нормам, оплачувати такий аналіз буде споживач, якщо ні - постачальник газу.

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