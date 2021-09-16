В Кабуле упали несколько ракет: один из районов города остался без света
В одном из районов Кабула упали и взорвались несколько ракет. Часть города обесточена, о жертвах и пострадавших не сообщается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Amaj News.
По данным издания, несколько ракет упали в районе Хаир-Хана в Кабуле. Один из снарядов взорвался возле подстанции Чамталех. В результате часть столицы Афганистана осталась без электричества.
Данные о жертвах, пострадавших и повреждениях не поступали. На опубликованном агентством кадрах видны несколько пожаров.
#تازه— Aamaj News (@AamajN) September 16, 2021
اصابت چندین راکت در خیرخانه کابل
مردم محل این رویداد را به آماج نیوز تایید نموده و میگویند که چندین فیر راکت در ساحه سب استیشن برق چمتله کابل اصابت نموده است.
تاهنوز در مورد خسارات و تلفات این رویداد جزییاتی در دسترس نیست.#آماج_نیوز pic.twitter.com/19rnIAc5EU