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В Кабуле упали несколько ракет: один из районов города остался без света

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Кабул, Четверг 16 сентября 2021 19:41
В Кабуле упали несколько ракет: один из районов города остался без света Фото: в Кабуле упали несколько ракет (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В одном из районов Кабула упали и взорвались несколько ракет. Часть города обесточена, о жертвах и пострадавших не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Amaj News.

По данным издания, несколько ракет упали в районе Хаир-Хана в Кабуле. Один из снарядов взорвался возле подстанции Чамталех. В результате часть столицы Афганистана осталась без электричества.

Данные о жертвах, пострадавших и повреждениях не поступали. На опубликованном агентством кадрах видны несколько пожаров.

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Афганистан Кабул
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