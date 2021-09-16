В Кабуле упали несколько ракет: один из районов города остался без света

В одном из районов Кабула упали и взорвались несколько ракет. Часть города обесточена, о жертвах и пострадавших не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Amaj News .

По данным издания, несколько ракет упали в районе Хаир-Хана в Кабуле. Один из снарядов взорвался возле подстанции Чамталех. В результате часть столицы Афганистана осталась без электричества.

Данные о жертвах, пострадавших и повреждениях не поступали. На опубликованном агентством кадрах видны несколько пожаров.